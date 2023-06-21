«Берегині Крюкова» станцювали у власноруч сплетених кікіморах

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 120

Трохи розважального контенту вам у стрічку

Кременчуцькі волонтери «Берегині Крюкова» виконали танок у власноруч сплетених кікіморах.

Це вони зняли на відео та виклали у соцмережі.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в одній зі шкіл Кременчука звичайні цивільні кременчужани згуртувалися та назвалися організацією «Берегині Крюкова», аби разом допомагати нашим захисникам. Детальніше про них можна подивитися у нашому матеріалі.