«Берегині Крюкова» станцювали у власноруч сплетених кікіморах

Кременчуцькі волонтери «Берегині Крюкова» виконали танок у власноруч сплетених кікіморах.
Це вони зняли на відео та виклали у соцмережі.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в одній зі шкіл Кременчука звичайні цивільні кременчужани згуртувалися та назвалися організацією «Берегині Крюкова», аби разом допомагати нашим захисникам. Детальніше про них можна подивитися у нашому матеріалі.
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