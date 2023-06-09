Кременчуцькі депутати хочуть звернутися до державної влади щодо компенсацій по тарифах на тепло й гарячу воду

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Проситимуть компенсувати заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги централізованого з опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

Кременчуцькі депутати хочуть звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо компенсації заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги централізованого з опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Відповідне рішення від імені та в інтересах мешканців Кременчуцької міської територіальної громади місцеві депутати мають ухвалити сьогодні, 9 червня, під час пленарного засідання позачергової XX сесії Кременчуцької міської ради, «з метою недопущення зриву опалювального періоду 2023- 2024 років».

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту рішення, у процесі здійснення державної політики у сфері житлово-комунального господарства завжди в пріоритет необхідно ставити інтереси людини й громадянина, досягати оптимального балансу взаємовідносин органів державної влади, суб'єктів господарювання та населення.

Так, в умовах воєнного стану в Україні держава особливо повинна дбати про своїх громадян та ставати на захист їх інтересів.

З метою врегулювання в умовах воєнного стану окремих відносин на ринку природного газу та у сферах тепло- та гарячого водопостачання Верховною Радою України прийнято Закон України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (надалі Закон № 2479), який встановлює мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

У ст. 2 Закону № 2479 визначені гарантії для суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії й надають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, у вигляді компенсації заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, на умовах та в порядку, визначених Законом.

У ч. 1 ст. 3 Закону № 2479 зазначено, що фінансування компенсацій, передбачених ст. 2 цього Закону, здійснюється коштом видатків державного бюджету за цільовим призначенням, що передбачаються Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та/або Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік. Тобто, законодавчими актами визначена реалізація компенсаторних механізмів та закладено підґрунтя для стабілізації діяльності систем теплопостачання.

Проте, наразі виникла ситуація, коли держава не виконує взяті на себе зобов'язання щодо компенсації заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Через неотримання компенсації з державного бюджету теплопостачальні підприємства опинилися у вкрай важкому фінансовому стані, оскільки надають комунальні послуги по економічно необґрунтованих тарифах і через відсутність достатнього фінансового ресурсу можуть взагалі припинити свою господарську діяльність, внаслідок чого в першу чергу постраждає населення.

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