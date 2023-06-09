Дружині молодшого сержанта Єфремова з Кременчуччини вручили нагороду загиблого чоловіка

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Сьогодні, 9 червня, в Піщанській сільській раді відбулася церемонія передачі нагрудного знаку «66 окрема механізована бригада сухопутних військ» дружині загиблого Героя, молодшого сержанта Олександра Єфремова

На урочистій церемонії були присутні голова сільради Олександр Краплина, майор Юрій Сергеєв, дружина героя Лариса Єфремова, сини Андрій та Олександр, мешканці Піщаного. Церемонію розпочав голова сільради Олександр Краплина, якій розповів біографію загиблого Героя і зачитав лист командира військової частини А7014 Максима Супруна.

— Наш земляк, Олександр Васильович Єфремов народився 21 лютого 1972 року. На військову службу по мобілізації був прийнятий Кременчуцьким РТЦК та СП Полтавської області. Квітень 2022 року, коли Олександр вступив до лав бригади, змінив його життя зі звичного, мирного на тривожне, сповнене небезпек, воєнне. Олександр став командиром відділення, командиром машини, розвідувального відділення розвідувальної роти, був у гарячих точках Донеччини, де і до сьогодні ведуться запеклі бої, — сказав він.

У віці 50 років Олександр загинув, тримаючи оборону разом зі своїми побратимами на Лиманському напрямку у героїчному протистоянні проти московської орди, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов’язок.

Згідно з Наказом командира 66-ї окремої механізованої бригади N 2477 від 18 квітня 2023 року, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України, вірність військовій присязі, молодший сержант Єфремов нагороджений нагрудним знаком «66 окрема механізована бригада сухопутних військ». Нагороду передали дружині загиблого Героя.

— Олександр Васильович завжди був дуже активною людиною. Для нього не було чужих проблем. Він приходив на допомогу відразу, коли вона була потрібна. У 2014 році він активно допомагав учасникам АТО: збирав все необхідне і передавав на передову. Також і у 2022 році він не залишився осторонь, а пішов боронити рідну землю. Він загинув, яке герой, виконуючи бойове завдання. Пам’ятайте, Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському воїну-визволителю, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Він залишив після себе дуже достойну зміну, — підкреслив майор Сергеєв, звертаючись до синів Олександра.

Сини — Андрій та Олександр дуже пишаються батьком і кажуть, що він був людиною з великої літери. Щиро любив Україну і рідне село. Багато сил вкладав в його розвиток. Був волонтером і навіть згуртував активістів, які вміли знайти все необхідне для фронту, щоб забезпечувати воїнів.

— Ми щиро вдячні командуванню, що не забули нашого батька, що таким чином вшанували його вклад в наближення Перемоги і відзначили його жертву заради нашого життя, — сказав Андрій Єфремов.

Нагадаємо, Олександр Єфремов загинув на Донеччині, рятуючи життя поранених бійців в районі Лиману Донецької області,



