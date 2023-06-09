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Вчора на Кременчучині рятувальники ДСНС загасили два загорання сміття на великих площах

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 305

 

Пожежі погасили біля села Садки та Верхня Жужманівка

Вчора, 8 червня, рятувальники загасили два загорання сміття на великих площах. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

О 18.28 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сміття поблизу села Верхня Жужманівка Козельщинської територіальної громади.

Площа горіння становить 0,2 га. Пожежу було локалізовано о 19.15 та ліквідовано о 22.20. На гасіння пожежі залучалися 5 чоловік 7-го державного пожежно-рятувального поста та 1 одиниця техніки.

О 20.09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сміття поблизу села Садки Кам'янопотоківської територіальної громади. Площа горіння становила 300 квадратних метрів. Пожежу було локалізовано в 00.28, а ліквідовано о 04.47. На гасіння пожежі залучалися  вогнеборці 14-ї,15-ї та 16-ї  ДПРЧ та 3 одиниці техніки.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС Кременчуцький район пожежі сміття
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