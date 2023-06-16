Битва за тарифи: кременчуцька влада звернеться до «Полтаватеплоенерго» та обласної ради

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 201

І хоча вже є перша серйозна перемога — лікарні Придніпровській зробили перерахунок за минулий опалювальний період на 1,6 млн грн, все ж потрібно системно змінити підхід обласного надавача послуг у Кременчуці до утворення та застосування тарифів

Сьогодні, 16 червня, під час чергового пленарного засідання позачергової ХХ сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про звернення до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та Полтавської обласної ради щодо встановлення та застосування «Полтаватеплоенерго» тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для споживачів міста Кременчука.

У зверненні депутати висувають наступні вимоги:

1. До ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо подачі до Полтавської обласної ради розрахунки тарифів (одноставкових) разом із заявою, підтвердними матеріалами й документами, що використовувалися під час проведення розрахунків тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для всіх категорій своїх споживачів у м. Кременчуці.

2. До Полтавської обласної ради прийняти рішення відповідно до вимог Закону 2479 про:

встановлення ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» тарифів (одноставкових) на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для всіх категорій своїх споживачів у м. Кременчуці;

застосування ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» для всіх категорій своїх споживачів у м. Кременчуці тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, розмір яких не перевищує рівень тарифів, що застосовувалися до цих споживачів станом на 24 лютого 2022 року.

— Враховуючи перші рішення судів на користь споживачів щодо перерахунку тарифу, ми й підготували це звернення. Ми мотивуємося тим, що кожен постачальник теплової енергії до початку опалювального періоду повинен згідно з чинним законодавством надати економічно обґрунтовані розрахунки на тепло та гарячу воду до відповідного органу, який такі тарифи затверджує. Але застосовувати, кожна громада та кожний орган місцевого самоврядування, повинні ті тарифи, які згідно з Законом 2479 діяли станом на 24 лютого 2022 року, — наголосив із трибуни заступник міського голови, директор департаменту житлово-комунального господарства міськради та депутат обласної ради від партії «За Майбутнє» Іван Москалик.

Міський голова Віталій Малецький зауважив, що на рівні держави ухвалено рішення про виділення 37 млрд грн на компенсацію різниці у тарифах.

— І якщо обласне комунальне підприємство не подавало та не подасть цю різницю на компенсацію з державного бюджету, до вже депутати обласної ради зможуть поставити питання про відповідальність керівника та відповідність його займаній посаді. Тому що інші підприємства — надавачі послуг, зокрема й кременчуцькі, отримають цю компенсацію, а «Полтаватеплоенерго» не отримає, бо воно гралося з тарифами, — заявив Віталій Малецький.

Своєю чергою депутат від партії «Слуга народу» та директор юридичного департаменту виконкому Валерій Мирошниченко дистанційно розповів про позитивне рішення щодо звичайних споживачів, яким зобов’язано ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» провести перерахунок за тепло за попередній опалювальний період, а також про вольове рішення цього надавача послуг щодо перерахунку за спожите тепло КМП «Лікарня Придніпровська».

— Ми мали листування з Полтаватеплоенерго протягом кількох місяців, однак ніякого результату це не давало. І лише після того, коли звернулися з відповідним позовом до Господарського суду Полтавської області, обласне комунальне підприємство пішло на зустріч і провело перерахунок за спожите тепло. Економія за опалювальний період по лікарні складає 1,6 млн грн, — зазначив Валерій Мирошниченко.

А депутат від партії «Рідне місто» Олександр Роженко та депутатка від партії «Європейська Солідарність» Лариса Гориславець поставили питання щодо залученості депутатів Верховної ради України від Кременчука Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана до розв’язання обговорюваної проблеми. На що від депутата з партії «Слуга народу» Сергія Порчиряна та міського голови Віталія Малецького отримали запевнення, що народні обранці активно залучені до цього процесу.

Історія проблеми

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та в результаті ведення бойових дій місто Кременчук багато разів зазнало ракетних ударів (майже 80% ракетних ударів в Полтавській області), внаслідок яких зруйновано теплосилове обладнання, яке забезпечувало майже усіх мешканців лівобережної частини міста Кременчука послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Через це та на підставі звернення ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» від 19 жовтня 2022 року № 17.29.1769 до виконкому Кременчуцької міської ради з проханням визначити їх виконавцем послуг, з огляду на наявність у комунального підприємства виробничого потенціалу для надання цих послуг (який передано розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 року № 894-р «Про передачу цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Державної установи «Навчально-методичний центр з газової безпеки» у спільну власність територіальних громад Полтавської області», рішенням Полтавської обласної ради від 14 жовтня 2022 року № 481 «Про прийняття цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Державної установи «Навчально-методичний центр з газової безпеки» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області»), рішенням виконкому Кременчуцької міської ради від 20 жовтня 2022 року № 1508 визначено ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині міста Кременчука від джерела Кременчуцької ТЕЦ з покладанням відповідних обов’язків згідно з законодавством.

Однак, новий виконавець комунальної послуги почав надавати свої послуги за завищеними тарифами, що суперечить вимогам Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (надалі — Закон № 2479), який встановлює мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

При цьому, профільне Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України неодноразово надавало роз’яснення, що застосування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води ПОКВПТТ «Полтаватеплоенерго», зокрема, для споживачів міста Кременчука, не може перевищувати рівень тарифів, що застосовувалися до цих споживачів станом на 24 лютого 2022 року (не залежно від того, ким надавалися послуги споживачеві).

Разом з цим, Міністерство, зокрема у листах від 25 січня 2023 року № 7/10.2/827-23, від 14 лютого 2023 № 7/10.2/1525-23, від 16 лютого 2023 року № 7/10.2/1734-23, від 11 квітня 2023 року № 10.25.4283-23, висловило свою пропозицію щодо доцільності розгляду Полтавською обласною радою питання щодо застосування до споживачів міста Кременчука тарифів на рівні, що діяли для цих споживачів у відповідних територіальних громадах станом на 24 лютого 2022 року.

Відповідно до вимог п. 11 та п. 58 Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, до початку опалювального періоду ліцензіат повинен звернутися до уповноваженого органу встановлювати тарифи (Полтавської обласної ради) з заявою та супровідними документами (розрахунками) з проханням встановити/переглянути тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії й постачання гарячої води.

Тобто, наразі триває процес формування ліцензіатом (ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго») розрахунків тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії й постачання гарячої води.

З огляду на вищевикладене, «з метою захисту інтересів споживачів Кременчука, дотримання вимог Закону 2479, врегулювання в умовах воєнного стану відносин споживачів та ПОКВПТГ „Полтаватеплоенерго“, недопущення зриву та сталого проходження опалювального періоду 2023-2024 років», і вирішено направити вищевказане звернення депутатів Кременчуцької міської ради до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та Полтавської обласної ради.

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