«Полтаватеплоенерго» прокоментувало вимогу суду зробити перерахунок кременчужанці

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Також обласне комунальне підприємство висловило своє бачення з приводу листа від Міністерства розвитку громад та територій України, у якому зазначається, що застосування тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», зокрема, для споживачів Кременчука, не може перевищувати рівень тарифів, що застосовувалися до цих споживачів станом на 24 лютого 2022 р. (незалежно від того, ким надавалися послуги споживачеві)

18 травня Автозаводський райсуд ухвалив рішення за цивільним позовом громадянки, яка вимагала визнати неправомірними та заборонити застосовувати тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води (на тепло та гарячу воду), які на Лівобережжі Кременчука встановлені надавачем послуг ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на підставі рішення Полтавської обласної ради.

Позов громадянки суд задовольнив частково: зобов’язано «Полтаватеплоенерго» провести перерахунок тарифів на тепло та гарячу воду за період з 1 листопада 2022 року, виходячи з тарифів, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

На своїй facebook-сторінці обласне комунальне підприємство розмістило наступне роз'яснення власних юристів:

Щодо судового рішення

Жодний суд на даний час не виносив рішення щодо скасування рішення Полтавської обласної ради про застосування двоставкового тарифу. Як і немає судового рішення про те, що «Полтаватеплоенерго» незаконно застосовує тарифи на тепло та гарячу воду.

Питання щодо скасування двоставкового тарифу для споживачів у квітні 2023 року розглянуто Полтавським окружним адміністративним судом. Але рішення не набрало законної сили, оскільки оскаржується. Тому на даний час не може бути аргументом при вирішенні інших судових спорів, як і підставою для надання консультацій чи інших роз’яснень до набрання ним законної сили.

Тому на даний час не зрозуміло, яким чином «Полтаватеплоенерго» має виконати рішення Автозаводського райсуду від 18 травня 2023 року, якщо воно набере законної сили. Адже використовувати тарифи для іншого суб’єкта господарювання, відповідно до законодавства, «Полтаватеплоенерго» не має права.

Щодо листа від Міністерства розвитку громад та територій України

Роз’яснення, які надаються будь-яким Міністерством України, не являються нормативною (законодавчою) базою, тому не є обов’язковими для застосування.

Розв'язувати спірні питання, зокрема що стосуються дії Методики розподілу теплової енергії, необхідно відповідним зверненням до Кабінету Міністрів України. Бо саме цей орган затвердив зазначену Методику.

Якщо на державному рівні дію цього документу скасовують (чи внесуть певні правки), скоріш за все це дозволить певним категоріям споживачів (зокрема і населенню) відчути полегшення у фінансовому питанні.

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