25 ЦНАПів у громадах на Полтавщині не відповідають законодавчим вимогам

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 258

У семи громадах області ЦНАПи відсутні взагалі, їх повинні створити

25 ЦНАПів у громадах на Полтавщині не відповідають законодавчим вимогам. Про це заявив начальник управління цифрової трансформації Сергій Коломоєць, розповідаючи про аудит ЦНАПів на апаратній нараді в ОВА. Серед основних порушень: застаріле офісне й технічне обладнання, відсутність секторальності приміщення, облаштованої санітарної кімнати з урахуванням потреб людей з інвалідністю, тактильних табличок зі шрифтом Брайля, пандуса з поручнями.

Також потрібно розширити кількість послуг у ЦНАПах. Наразі лише Білоцерківська, Краснолуцька, Омельницька, Піщанська та Кременчуцька територіальні громади надають послуги в межах кількості, визначеної розпорядженням КМУ.

Наразі в області функціонують 53 центри надання адмінпослуг, а у семи громадах вони відсутні.

— Нині ЦНАПи відсутні в Щербанівській, Мачухівській, Великосорочинській, Ланнівській, Оболонівській, Лютенській та Драбинівській громадах. Звертаю увагу голів цих громад, вам на сесіях сільських рад необхідно прийняти рішення про створення ЦНАПів, затвердити їх положення, регламенти й перелік послуг, штатні розписи, — зазначив заступник начальника ОВА Ігор Панченко.

З 2019 року в області підписано 10 узгоджених рішень про надання послуг сервісних центрів МВС через ЦНАПи Кременчуцької, Миргородської, Гадяцької, Пирятинської, Глобинської, Кобеляцької, Горішньоплавнівської, Чорнухинської, Шишацької та Диканської громад.

Також на Полтавщині 4 ЦНАПи в Кременчуцькій, Миргородській, Пирятинській та Полтавській громадах надають послуги з оформлення паспорта громадянина України.