25 ЦНАПів у громадах на Полтавщині не відповідають законодавчим вимогам. Про це заявив начальник управління цифрової трансформації Сергій Коломоєць, розповідаючи про аудит ЦНАПів на апаратній нараді в ОВА. Серед основних порушень: застаріле офісне й технічне обладнання, відсутність секторальності приміщення, облаштованої санітарної кімнати з урахуванням потреб людей з інвалідністю, тактильних табличок зі шрифтом Брайля, пандуса з поручнями.
Також потрібно розширити кількість послуг у ЦНАПах. Наразі лише Білоцерківська, Краснолуцька, Омельницька, Піщанська та Кременчуцька територіальні громади надають послуги в межах кількості, визначеної розпорядженням КМУ.
Наразі в області функціонують 53 центри надання адмінпослуг, а у семи громадах вони відсутні.
З 2019 року в області підписано 10 узгоджених рішень про надання послуг сервісних центрів МВС через ЦНАПи Кременчуцької, Миргородської, Гадяцької, Пирятинської, Глобинської, Кобеляцької, Горішньоплавнівської, Чорнухинської, Шишацької та Диканської громад.
Також на Полтавщині 4 ЦНАПи в Кременчуцькій, Миргородській, Пирятинській та Полтавській громадах надають послуги з оформлення паспорта громадянина України.
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