У Першій міській лікарні ім. Богаєвського демонтують старий ліфт і замінять на новий

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На ці роботи виділили майже 1 млн гривень

На капітальний ремонт лікарняного ліфту у корпусі №1 Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського виділили 915 тисяч гривень. Зміни внесли у комплексну програму розвитку лікарні на 2021-2023 роки, ухваливши відповідне рішення на сесії Кременчуцької міськради 19 травня.

На даний час ліфт експлуатується у медзакладі понад 40 років. Враховуючи його поганий технічний стан, механічну та корозійну зношеність, відсутність запчастин для проведення ремонту, діючий ліфт підлягає заміні на сучасний та такий, що відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, технічному регламенту, ДСТУ та правилам безпечної експлуатації ліфтів.

На проведення проєктних робіт, демонтаж та монтаж ліфта і піде вищезазначена сума – 915 тисяч гривень.