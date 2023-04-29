На ремонт ліфта та встановлення генератора у лікарнях Кременчука виділили 0,5 млн гривень

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 200

Гроші знайшли у стабілізаційному фонді

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 542 513 грн на потреби медзакладів Кременчука. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні сесії міської ради 28 квітня. 199 331 грн направили на завершення поточного ремонту ліфта лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою вул. Лікаря Парнети, 2. А для Кременчуцької міської дитячої лікарні, що знаходиться на вул. Лікаря Парнети, 16, виділили 343 182 грн на реконструкцію електричних мереж відділення молодшого віку (встановлення дизельного генератора). Який вигляд має нове укриття у лікарні «Кременчуцька», яке вміщує 100 людей

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