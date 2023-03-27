Який вигляд має нове укриття у лікарні «Кременчуцька», яке вміщує 100 людей

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» завершили облаштування надійного укриття, яке забезпечене електроенергією, опаленням, водою (у тому числі гарячою), каналізацією. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
У ньому встановили необхідне медичне обладнання: апарат для УЗД, кардіограф, апарати для гастроскопії, бронхоскопії, колоноскопії та інші. Є запас медичних засобів. За необхідності можна оперативно розгорнути операційну.
За словами директорки лікарні Оксани Корлякової, сховище розраховане на 100 осіб пацієнтів і медичного персоналу. Це фактично окреме маленьке відділення, у якому є 5 палат на 60 ліжок та реанімація на два ліжка. Є пральна машина, туалетні кімнати та душові кабіни, а також побутове приміщення, де можна приготувати їжу.
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