Який вигляд має нове укриття у лікарні «Кременчуцька», яке вміщує 100 людей

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 499

У сховищі є реанімація, а за необхідності можна оперативно розгорнути операційну

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» завершили облаштування надійного укриття, яке забезпечене електроенергією, опаленням, водою (у тому числі гарячою), каналізацією. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

У ньому встановили необхідне медичне обладнання: апарат для УЗД, кардіограф, апарати для гастроскопії, бронхоскопії, колоноскопії та інші. Є запас медичних засобів. За необхідності можна оперативно розгорнути операційну.

— Тобто під час повітряної тривоги в укритті знайдуть прихисток пацієнти та персонал закладу, лікарі зможуть надавати всю необхідну медичну допомогу, — написав мер у фейсбуці. — Дякую будівельникам, які якісно виконали роботи.

За словами директорки лікарні Оксани Корлякової, сховище розраховане на 100 осіб пацієнтів і медичного персоналу. Це фактично окреме маленьке відділення, у якому є 5 палат на 60 ліжок та реанімація на два ліжка. Є пральна машина, туалетні кімнати та душові кабіни, а також побутове приміщення, де можна приготувати їжу.