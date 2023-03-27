В Україні мобільний зв'язок один із найдоступніших у світі, але є країни, де він ще дешевший

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 261

Британська платформа Cable.co.uk опублікувала дослідження, в рамках якого було проаналізовано 3,703 пакети послуг фіксованого широкосмугового зв’язку, які надаються у 219 країнах, за період: 2 січня — 1 березня 2023 року.

Україна посіла 6-те місце у рейтингу із середньою вартістю пакета послуг — $7,87 за 1 місяць (на основі 17 проаналізованих пакетів).

Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

— Дослідження виявило значні відмінності у вартості підключення до мережі Інтернет на світовому ринку. Найдоступнішими регіонами є СНД, Північна Африка та Східна Європа, своєю чергою Північна Америка, Океанія та Карибський басейн є найдорожчими регіонами світу, — йдеться у повідомленні.

Для прикладу:

у країнах Східної Європи середня вартість пакета становить: $19,22/місяць (Румунія — $7,57 — 5-те місце, Польща — $17,59 — 32-ге місце, Чехія $24,04 — 51-ше місце);

середня вартість пакета становить: $19,22/місяць (Румунія — $7,57 — 5-те місце, Польща — $17,59 — 32-ге місце, Чехія $24,04 — 51-ше місце); у країнах Балтії — $23,59/місяць (Латвія $15,44 — 24-те місце, Литва $18,97 — 38-ме місце, Естонія — $36,37 — 84-те місце)

країни Західної Європи — $50,87/місяць (Франція $35,66, 82-ге місце, Норвегія $87,36, — 185-те місце, Італія $ 28,69 — 64-те місце);

— $23,59/місяць (Латвія $15,44 — 24-те місце, Литва $18,97 — 38-ме місце, Естонія — $36,37 — 84-те місце) країни Західної Європи — $50,87/місяць (Франція $35,66, 82-ге місце, Норвегія $87,36, — 185-те місце, Італія $ 28,69 — 64-те місце); у Північній Америці : $104,33 (Канада $58,14 — 136-те місце, США $59,99 — 146-те місце);

: $104,33 (Канада $58,14 — 136-те місце, США $59,99 — 146-те місце); у країнах СНД: — $14,99/місяць (Казахстан $5,11, 2-ге місце, Молдова $7,03, 3-те місце, Білорусь $7,34, 4-те місце, а найдорожче у Туркменістані $45,80, 109-те місце, Таджикистані $23,85, 49-те місце та Вірменії $16,84, 29-те місце).

А найдешевший мобільний зв'язок у світі в Судані. Щоправда, у цій країні дуже погано розвинута телекомунікаційна інфраструктура, але там, де це можливо, фіксований широкосмуговий зв'язок там дуже дешевий, хоча все одно малодоступний для широких верств населення. Адже Судан є третьою за площею країною Африки (1,88 млн км², що втричі більше України) з дуже низьким рівнем доходу абсолютної більшості його населення (ВВП на душу населення втричі нижче, ніж в Україні).

— Отже, найбільш розвинені країни, як правило, мають одні з найбільш дороговартісних послуг широкосмугового зв’язку. Цікавий факт, що найдоступніший зв'язок у світі у Східній Європі та країнах СНД, де країни, як правило, мають одну з найрозвиненіших інфраструктур (високий % повного покриття FTTP оптоволокном) і в той самий час пропонують користувачам послуги за дуже низькими цінами, — зазначають у НКЕК.