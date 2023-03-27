На Кременчуччині з водойми дістали мертвого пенсіонера

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 370

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Сьогодні, 27 березня, близько 10.00, у Горішніх Плавнях, неподалік садового товариства «Коноплянка» із водойми витягли мертвого 76-річного місцевого чоловіка. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини події.