Кременчуччина попрощалася з тренером з тайського боксу Олексієм Білобровкою, який загинув на війні

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Прощання відбулося у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» під залпи почесної варти

23 березня у Горішніх Плавнях попрощалися з загиблим військовим Олексієм Білобровкою. Старший солдат Збройних Сил України загинув 18 березня у Бахмуті Донецької області під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі. Поховали військового у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» під залпи почесної варти.

Олексій В’ячеславович Білобровка народився 30 березня 1994 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 11 класів загальноосвітньої школи №6, продовжив навчання у Комсомольському професійно-технічному училищі № 15, де здобув професію слюсаря-ремонтника, машиніста бульдозера та автогрейдера. У 2015-2016 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. У 2017-2018 роках працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Олексій із дитинства займався спортом, став справжнім майстром східних єдиноборств, викладав цей вид бойового мистецтва для дітей і молоді.

11 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 18 березня 2023 року під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі, старший солдат Збройних сил України Олексій Білобровка героїчно загинув у місті Бахмуті.

«Тайському боксу він віддавав усього себе, спочатку як спортсмен, а потім як тренер»

Віталій Бойко разом з Олексієм грали за дитячу академію футбольного клубу «Гірник-Спорт». З того часу хлопці потоваришували й підтримували спілкування.

— З Олексієм ми познайомились, мабуть, років у 10, тобто 19 років тому. Ми обидва грали за дитячу академію футбольного клубу «Гірник-Спорт». Тож з того моменту наша дружба все більше і більше міцніла. Олексій, скільки я його знаю, був людиною з активною життєвою позицією. Спочатку займався футболом, а потім тайським боксом. Тайському боксу він віддавав усього себе, спочатку як спортсмен, а потім як тренер. Він був талановитою та цілеспрямованою людиною, можу сказати лише одне, що ця клята війна не дала можливості йому розкритися на усі 100%.

Мій друг Олексій був дуже доброю та чуйною людиною, було багато випадків, коли він роздавав гроші бабусям та іншим людям, які зачасту стоять біля магазинів. Олексій був справжнім другом. Ніколи, жодного разу не було такого, щоб він не допоміг своїм друзям та товаришам. Він справді готовий був віддати останню сорочку заради друзів. Мабуть, усі його близькі друзі знали, що він був призваний до лав Збройних Сил України навесні 2022 року. Він завжди підтримував зв’язок зі мною та іншими хлопцями. На скільки мені відомо Олексій загинув у Бахмуті 18 березня, під час виконання бойового завдання, отримавши осколкові поранення несумісні з життям. Це була неймовірна людина, при спілкуванні з якою ти просто заряджався позитивом та отримував задоволення від проведеного часу з ним. Мені та усім близьким буде безмежно його не вистачати.

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