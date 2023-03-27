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Українці змінили своє ставлення до минулого та назвали націю, яка до них історично найближча

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 261

 

Переважна більшість українців вважають Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв'язання Другої світової війни

Майже дві третини жителів України вважають, що саме поляки — найбільш схожа на них нація з погляду ментальності та спільної історії. Лише 12% опитаних заявили, що українцям ближче за все росіяни.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), які було опубліковано минулого тижня. Соціологи КМІС із 19 до 27 січня 2023 року опитали 2004 повнолітніх жителі України.

Запитання людям ставили різні, але всі вони так чи інак стосувалися ставлення українців до історичної пам'яті.

Зокрема, було поставлено й запитання про те, який народ з погляду спільної історії найближчий для українців.

Переважна більшість опитаних (63%) відповіли, що українці мають найбільше спільного з поляками.

І тільки 12% опитаних соціологами відповіли, що українцям найближчі росіяни.

Ще менше респондентів (2%) вважають, що найбільш історично близький народ для українців — це білоруси.

І лише 1% опитаних згоден із твердженням, що для українців історично близькими є угорці, чехи, американці та болгари.

Варто зазначити, що 17% респондентів не змогли відповісти на поставлене запитання, або ж відмовилися відповідати.

 

Серед інших результатів соціологічного опитування КМІС, є цікавим ставлення українців до окремих історичних постатей та подій:

  • 91% жителів України погоджуються із твердженням, що Голодомор був геноцидом українського народу, 7% – не згодні із цим, а 2% не знають напевне;
  • 64% погоджуються із твердженням, що Україна була колонією російської імперії, 31% – не погоджуються, а 5% не визначилися із відповіддю на це запитання;
  • 62% вважають, Україна має відзначати День пам'яті та примирення 8 травня, а 22% – День перемоги над нацизмом 9 травня;
  • абсолютна більшість (85%) жителів України вважають Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв'язання Другої світової війни, у тому числі 50% – цілком, 35% – частково, опосередковано співпричетним. Думку про те, що Радянський Союз був абсолютно непричетним до розв'язання Другої світової війни, поділяють лише 7%;
  • понад дві третини (69%) жителів країни вважають, що ОУН-УПА під час Другої світової вели боротьбу з усіма, хто посягав на незалежність України, 14% – що ОУН-УПА боролася лише проти більшовицького режиму, 4% – на боці нацистів проти Червоної армії, і 3% – що ОУН-УПА вели боротьбу лише проти нацистів та їхніх сателітів;
  • 60% дорослих жителів країни сприймають 24 серпня 1991 року як день, коли Україна відновила свою втрачену незалежність і державність, і третина (32%) – що у цей день Україна вперше здобула незалежність;
  • 69% жителів країни вважають, що Україна є ідеологічною наступницею Української Народної Республіки, а 11% вважають Україну ідеологічною наступницею УРСР.

До попередніх президентів України жителі країни ставляться по-різному: частина сприймають їх позитивно, а частина – негативно. Зокрема (в порядку каденції):

  • до Леоніда Кравчука позитивно ставляться 55%, негативно – 38%;
  • до Леоніда Кучми позитивно ставляться 45%, негативно – 50%;
  • до Віктора Ющенка позитивно ставляться 53%, негативно – 42%;
  • до Віктора Януковича позитивно ставляться 7%, негативно – 91%;
  • до Петра Порошенка позитивно ставляться 39%, негативно – 57%.
— Нинішня російсько-українська війна суттєво вплинула на уявлення людей про власне минуле: понад дві третини (68%) учасників опитування вказали, що війна змінила їхнє ставлення до історії України, і лише 29% — що їхнє ставлення до історії внаслідок війни не змінилося, — йдеться в аналітичному звіті за результатами соціологічного опитування КМІС.
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Автор: Віктор Крук
Теги: соціологія опитування Польща Росія
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