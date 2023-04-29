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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі ліцеїстки стали переможницями Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Шевченка

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 100

 

Дівчат нагородили дипломами ІІІ ступеня

Кременчуцькі ліцеїстки стали переможницями фінального етапу XІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України №471 від 24 квітня 2023 року.

На конкурсі учасники зі всієї України представили 675 робіт.

Дипломами ІІІ ступеня нагородили кременчужанок:

  • Іванну Боровик, ученицю 5 класу ліцею №10 «Лінгвіст» (на фото справа);
  • Юлію Євтухову, ученицю 11 класу ліцею №4 «Кремінь» (на фото зліва).

Іванну Боровик підготувала учителька української мови та літератури Наталія Тімічева, а Юлію Євтухову – вчителька Ольга Кривенко.

Нагадаємо, ліцеїстки «Польоту» стали призерками обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. Яцика.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ліцеї школярі конкурс переможці
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