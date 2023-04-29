Кременчуцькі ліцеїстки стали переможницями Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Шевченка

Кременчуцькі ліцеїстки стали переможницями фінального етапу XІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України №471 від 24 квітня 2023 року.
На конкурсі учасники зі всієї України представили 675 робіт.
Дипломами ІІІ ступеня нагородили кременчужанок:
Іванну Боровик підготувала учителька української мови та літератури Наталія Тімічева, а Юлію Євтухову – вчителька Ольга Кривенко.
Нагадаємо, ліцеїстки «Польоту» стали призерками обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. Яцика.
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