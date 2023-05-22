Ferrexpo підвищила енергоефективність завдяки новому комплексу фільтрації

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Ferrexpo зміцнила свої позиції як довгострокового інвестора в Україні, інвестувавши $161 млн у 2022 році. Основним інвестиційним проєктом, завершеним Ferrexpo у 2022 році, було встановлення нового комплексу пресфільтрації, який, як очікується, ще більше знизить вміст вологи в залізорудному концентраті на виході зі збагачувальної фабрики перед гранулюванням, згідно з даними в річному звіті Ferrexpo за 2022 рік. Про це повідомляє GMK Center.

Встановлене обладнання представляє технологію пресфільтрації Metso, яка є прикладом модернізації, що доповнить існуючу систему вакуумних фільтрів компанії.

Переваги, пов’язані з модернізацією фільтрувального комплексу, включають:

Нижче споживання енергії в пелетизаторі, де окатки нагріваються для їх затвердіння шляхом споживання природного газу, який очікується на 3% нижчим (у середньому) для всіх типів окатків. Як наслідок, компанія очікує вигоди від виробничих витрат і обсягу викидів парникових газів 1.

Покращена якість продукту, оскільки надлишок вологи в сирих (необпалених) окатках може призвести до розтріскування під час їх нагрівання. Очікується, що міцність окатків компанії на холодному стисненні, яке є ключовим показником якості окатків, збільшиться на 8% для пелет Ferrexpo Premium (65% Fe).

Збільште пропускну здатність матеріалу на всій переробній установці, що призведе до підвищення продуктивності в середньому на 3%.

Менші втрати заліза при перетворенні концентрату в окатки. Це призведе до підвищення заліза в гранулах у середньому на 0,2%.

Минулого року 104 мільйони, або 65% капітальних інвестицій Ferrexpo, було спрямовано на проєкти зростання, причому більшість із них стосувалася проєктів, які наближаються до завершення станом на лютий 2022 року, або тих, які представляють низьку вартість і високі можливості повернення.