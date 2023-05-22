Ferrexpo підвищила енергоефективність завдяки новому комплексу фільтрації

Ferrexpo зміцнила свої позиції як довгострокового інвестора в Україні, інвестувавши $161 млн у 2022 році. Основним інвестиційним проєктом, завершеним Ferrexpo у 2022 році, було встановлення нового комплексу пресфільтрації, який, як очікується, ще більше знизить вміст вологи в залізорудному концентраті на виході зі збагачувальної фабрики перед гранулюванням, згідно з даними в річному звіті Ferrexpo за 2022 рік. Про це повідомляє GMK Center.
Встановлене обладнання представляє технологію пресфільтрації Metso, яка є прикладом модернізації, що доповнить існуючу систему вакуумних фільтрів компанії.
Переваги, пов’язані з модернізацією фільтрувального комплексу, включають:
Минулого року 104 мільйони, або 65% капітальних інвестицій Ferrexpo, було спрямовано на проєкти зростання, причому більшість із них стосувалася проєктів, які наближаються до завершення станом на лютий 2022 року, або тих, які представляють низьку вартість і високі можливості повернення.
«У Ferrexpo ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Завдяки нашій місцевій присутності та позиції довгострокового інвестора в країні ми змогли надати цілеспрямовану підтримку під час війни», – підкреслила Анн-Крістін Андерсен, голова Комітету Ferrexpo з охорони здоров’я, безпеки, навколишнього середовища та громади.
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