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Ferrexpo підвищила енергоефективність завдяки новому комплексу фільтрації

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 203 Новини компаній

 

Очікується, що споживання газу зменшиться на 3%

Ferrexpo зміцнила свої позиції як довгострокового інвестора в Україні, інвестувавши $161 млн у 2022 році. Основним інвестиційним проєктом, завершеним Ferrexpo у 2022 році, було встановлення нового комплексу пресфільтрації, який, як очікується, ще більше знизить вміст вологи в залізорудному концентраті на виході зі збагачувальної фабрики перед гранулюванням, згідно з даними в річному звіті Ferrexpo за 2022 рік. Про це повідомляє GMK Center. 

Встановлене обладнання представляє технологію пресфільтрації Metso, яка є прикладом модернізації, що доповнить існуючу систему вакуумних фільтрів компанії.

Переваги, пов’язані з модернізацією фільтрувального комплексу, включають:

  • Нижче споживання енергії в пелетизаторі, де окатки нагріваються для їх затвердіння шляхом споживання природного газу, який очікується на 3% нижчим (у середньому) для всіх типів окатків. Як наслідок, компанія очікує вигоди від виробничих витрат і обсягу викидів парникових газів 1.
  • Покращена якість продукту, оскільки надлишок вологи в сирих (необпалених) окатках може призвести до розтріскування під час їх нагрівання. Очікується, що міцність окатків компанії на холодному стисненні, яке є ключовим показником якості окатків, збільшиться на 8% для пелет Ferrexpo Premium (65% Fe).
  • Збільште пропускну здатність матеріалу на всій переробній установці, що призведе до підвищення продуктивності в середньому на 3%.
  • Менші втрати заліза при перетворенні концентрату в окатки. Це призведе до підвищення заліза в гранулах у середньому на 0,2%.

Минулого року 104 мільйони, або 65% капітальних інвестицій Ferrexpo, було спрямовано на проєкти зростання, причому більшість із них стосувалася проєктів, які наближаються до завершення станом на лютий 2022 року, або тих, які представляють низьку вартість і високі можливості повернення.

«У Ferrexpo ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Завдяки нашій місцевій присутності та позиції довгострокового інвестора в країні ми змогли надати цілеспрямовану підтримку під час війни», – підкреслила Анн-Крістін Андерсен, голова Комітету Ferrexpo з охорони здоров’я, безпеки, навколишнього середовища та громади.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: shutterstock.com
Теги: Ferrexpo
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