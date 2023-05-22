Розшукують безвісно зниклого Олександра Мосієнка

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 313

Якщо щось про нього знаєте — повідомте в поліцію

Відділ поліції №2 Полтавського районного управління поліції розшукує 30-річного безвісно зниклого Олександра Мосієнка, мешканця села Розсошенці Полтавського району. За попередньою інформацією, чоловік 19 травня пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 27-33 роки, зріст близько 180 см, худорлявої статури. Має коротке темне волосся. На момент зникнення був одягнутий у білу футболку, джинсові шорти та чорний картуз. При собі мав сумку через плече.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-48-55-002, 066-59-31-843 або за номером 102.