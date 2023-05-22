Розшукують безвісно зниклого Олександра Мосієнка

Відділ поліції №2 Полтавського районного управління поліції розшукує 30-річного безвісно зниклого Олександра Мосієнка, мешканця села Розсошенці Полтавського району. За попередньою інформацією, чоловік 19 травня пішов з дому і не повернувся.
Прикмети зниклого: на вигляд 27-33 роки, зріст близько 180 см, худорлявої статури. Має коротке темне волосся. На момент зникнення був одягнутий у білу футболку, джинсові шорти та чорний картуз. При собі мав сумку через плече.
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