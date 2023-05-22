Сьогодні відзначає День народження керівник Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 123

Сьогодні, 22 травня, відзначає День народження керівник Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко. Лікарю-терапевту виповнилося 67 років.

Щиро вітаємо Литвиненка Миколу Миколайовича, директора Кременчуцького клінічного шпиталю, мегапозитивну і найдобрішу людину, лікаря з безмежно великим серцем з Днем народження! Дякуємо за професіоналізм, чесність, абсолютно неймовірне бажання і готовність допомогти ВСІМ, хто звертається за допомогою! За вміння згуртовувати, приймати правильні рішення та тримати високу планку і в професії, і в житті! Добра Вам, здоров'я, міцного кола однодумців і перемоги! З найкращими вітаннями, команда шпиталю, – написала адміністраторка фейсбук-групи «АТО Кременчуцький обласний клінічний шпиталь» Інна Пугач.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» доєднується до привітань.

Микола Литвиненко закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1984 році. З 1972 по 1999 роки працював санітаром, фельдшером, а потім – головним лікарем на Кременчуцькій станції швидкої медичної допомоги, а зараз очолює Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни.