У Лубнах рятувальники втрьох визволяли підлітка із труби на дитмайданчику

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 395

22 травня о 15.40 на дитячому майданчику на вулиці Лісова в Лубнах, дитина застрягла в трубі й не змогла самостійно вибратися. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На місце події виїхали рятувальники та медики. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту визволили 11-річного підлітка, та передали для огляду працівникам швидкої медичної допомоги.

Для проведення рятувальних робіт залучалося 3 ДСНСника 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, що вчора, 21 травня, у Горішніх Плавнях рятувальники визволяли підлітків, які застрягли у гойдалці.