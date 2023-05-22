У Лубнах рятувальники втрьох визволяли підлітка із труби на дитмайданчику

22 травня о 15.40 на дитячому майданчику на вулиці Лісова в Лубнах, дитина застрягла в трубі й не змогла самостійно вибратися. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
На місце події виїхали рятувальники та медики. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту визволили 11-річного підлітка, та передали для огляду працівникам швидкої медичної допомоги.
Для проведення рятувальних робіт залучалося 3 ДСНСника 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, що вчора, 21 травня, у Горішніх Плавнях рятувальники визволяли підлітків, які застрягли у гойдалці.
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