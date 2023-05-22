У Кременчуці витратять 6 мільйонів на капремонт підвалів житлових будинків під найпростіші укриття

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 270

Раніше запланували на це 5 млн грн, але КГЖЕП «Автозаводське» знадобився ще 1 млн

КГЖЕП «Автозаводське» витратить на капітальний ремонт підвальних приміщень в житлових будинках для використання під найпростіші укриття 6 млн грн. Для цього депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій XX сесії 19 травня затвердили перерозподіл бюджетних коштів Кременчуцької МТГ у межах Програмі діяльності підприємства на 2022-2024 роки.

Згідно з Програмою, у 2023 році на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків для використання під найпростіші укриття передбачено 5 млн грн. Проте, враховуючи надану проєкто-кошторисну документацію, виникла необхідність збільшити орієнтовні обсяги фінансування цих робіт.

Тож за поданням КГЖЕП «Автозаводське», депутати погодили перерозподілити 1 млн грн з графи «Капітальний ремонт та проєктування на об'єктах нежитлового фонду комунальної власності» до графи «Капітальний ремонт підвальних приміщень в житлових будинках для використання під найпростіші укриття».

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