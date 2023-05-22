Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 23 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Троїцька, 30;

вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;

просп. Свободи, 132/2.

За заявою споживачів:

вул. Винахідниці Ющенко, 4, 6;

вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11;

вул. Сумська, 16;

вул. Шевченка, 75-83А.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А-18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Олександра Халаменюка.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: