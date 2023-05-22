У МПК кременчужани спостерігали за зоопарком під мікроскопом, який привезли з Києва

У Міському палаці культури з 17 по 21 травня кременчужани та гості міста могли побачити зоопарк під мікроскопом у пересувній мінілабораторії. Її до Кременчука привіз науково-популярний центр «Наука 3.0» з Києва.
Усі, хто відвідав мінілабораторію, могли поспостерігати за найпростішими формами життя, розгледіти будову різних комах, а також побачити структуру добре відомих нам речовин. Також біля кожного експоната висів короткий опис, що саме презентовано в окулярі мікроскопа.
Наприклад, можна було побачити, як б'ється серце у 1-мілімтрового ракоподібного – Дафнії
Ось звична для нас сполука – сіль
А такий вигляд має ацетилсаліцилова кислота (аспірин), який ми зазвичай вживаємо як протизапальний, знеболювальний та жарознижувальний засіб
Рослина хвощ
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