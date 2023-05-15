У МПК кременчужани зможуть побачити таємничий світ під мікроскопом

17, 18, 19, 20 та 21 травня з 11.00 до 19.00 у мармуровому залі Міського палацу культури проходитиме науково-пізнавальна виставка для всієї родини «Таємничий світ під мікроскопом».
Завдяки сучасним мікроскопам, які збільшують навколишнє середовище в сотні разів, ви можете спостерігати за:
Ознайомлення з мікробами поліпшить розуміння особистої гігієни. Р.S.: виставка може бути цікавою для всієї родини, особливо для дітей від 6 років.
Білети можна придбати в касі ПК «Кредмаш» (тел. 098 306 55 05) або онлайн.
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