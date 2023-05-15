У МПК кременчужани зможуть побачити таємничий світ під мікроскопом

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 916

У Міському палаці культури проходитиме науково-пізнавальна виставка для всієї родини

17, 18, 19, 20 та 21 травня з 11.00 до 19.00 у мармуровому залі Міського палацу культури проходитиме науково-пізнавальна виставка для всієї родини «Таємничий світ під мікроскопом».

Справжня наукова лабораторія, відвідавши яку, ви отримаєте незабутні враження. Ми відкриємо для вас інший світ, світ маленьких істот. Вони не видимі для людського зору, але живуть поряд з нами, – йдеться в анонсі.

Завдяки сучасним мікроскопам, які збільшують навколишнє середовище в сотні разів, ви можете спостерігати за:

різноманітними комахами,

живими кристалами,

інфузоріями,

різноманітними мікроорганізмами,

диханням планктону та биття його серця,

клітинними обмінними процесами,

зоопарком під мікроскопом.

Ознайомлення з мікробами поліпшить розуміння особистої гігієни. Р.S.: виставка може бути цікавою для всієї родини, особливо для дітей від 6 років.

Білети можна придбати в касі ПК «Кредмаш» (тел. 098 306 55 05) або онлайн.