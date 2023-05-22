Якою буде погода у Кременчуці 23 травня

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23 травня у Кременчуці очікується тепла, суха, але похмура погода.

Повітря прогріється до +15...+21°C, при чому температура поступово підвищуватиметься протягом усього дня.

Увесь день небо буде затягнуте хмарами й лише під вечір з-за них покажеться сонце. Але на Ventusky опадів на завтра не прогнозують. Вітер Північний та Північно-Східний до 3 м/с.

Тоді як за інформацією Укргідрометцентру, 23 травня вдень у Полтавській області подекуди град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



