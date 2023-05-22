Кременчуцьким батькам відповіли, як (не) обладнують укриття в навчальних закладах

Кременчуцькі батьки нарешті отримали відповідь від міської влади щодо невідкладного обладнання укриттів у навчальних закладах Кременчука.
Нагадаємо, лист-звернення батьки передавали безпосередньо на мітингу, що пройшов 13 квітня під міською радою, у присутності журналістів. Тоді кілька мам навіть пустили на сесію міської ради, аби їх почули депутати міської ради. Однак від влади тоді перелік навчальних закладів, де тривають роботи з облаштування укриття, та терміни відкриття садків батьки не почули.
Текст відповіді можна завантажити тут.
Потім батьки скаржилися, що міський голова Кременчука Віталій Малецький не відповідає у встановлений законодавством терміни на звернення батьків міста щодо негайного обладнання укриттів у дитячих садочках міста.
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Також нагадаємо, що згодом кременчуцькі батьки збирали підписи під зверненням до міністра освіти, у якому попросили його врегулювати ситуацію з відсутністю повноцінного освітнього процесу у Кременчуці. Під цим зверненням поставили підписи 1531 людей. Відповідь міністра ще чекають.
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