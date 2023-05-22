Кременчуцьким батькам відповіли, як (не) обладнують укриття в навчальних закладах

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Кременчуцькі батьки нарешті отримали відповідь від міської влади щодо невідкладного обладнання укриттів у навчальних закладах Кременчука.

— 19 травня 2023 року ми нарешті отримали отримано довгоочікувану офіційну відповідь від пані Ольги Усанової (заступниця міського голови з гуманітарних питань — ред.) на наше колективне звернення від 13 квітня, - повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» одна з мам. — Відповідь надавали понад місяць, а отже міська влада порушила статтю 20 Закону України "Про звернення громадян". І після ознайомлення з відповіддю виникає лише одне питання: невже понад місяць знадобився можновладцям, щоб надати чергову «відписку»? У проведенні навчальних, а також лікувальних занять у дошкільних закладах у присутності батьків відмовлено. Вказано лише що у 2-х(!) закладах дошкільної освіти проводиться ремонт, у 21-ти закладах середньої освіти проводяться (або плануються) ремонти».

Нагадаємо, лист-звернення батьки передавали безпосередньо на мітингу, що пройшов 13 квітня під міською радою, у присутності журналістів. Тоді кілька мам навіть пустили на сесію міської ради, аби їх почули депутати міської ради. Однак від влади тоді перелік навчальних закладів, де тривають роботи з облаштування укриття, та терміни відкриття садків батьки не почули.

Текст відповіді можна завантажити тут.

Потім батьки скаржилися, що міський голова Кременчука Віталій Малецький не відповідає у встановлений законодавством терміни на звернення батьків міста щодо негайного обладнання укриттів у дитячих садочках міста.

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Також нагадаємо, що згодом кременчуцькі батьки збирали підписи під зверненням до міністра освіти, у якому попросили його врегулювати ситуацію з відсутністю повноцінного освітнього процесу у Кременчуці. Під цим зверненням поставили підписи 1531 людей. Відповідь міністра ще чекають.

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