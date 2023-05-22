Де в Кременчуці 22 травня найвигідніше обмінювати долари, євро та злоті

У понеділок, 22 травня, готівкові долар та євро зберігають стабільність проти гривні на «чорному ринку», курс євро в банках зріс.
На ранок курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 37,30-37,41 грн проти котирувань у 37,31-37,40 у неділю.
На цей же час «чорний» курс євро становив 40,62-40,85 грн проти курсу 40,61-40,88 грн за євро у неділю.
Середні курси валют в касах банків були такими:
Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:
Долар США
Найвигідніший курс здачі — у Південному (37,35 грн за $1).
Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,42 грн за $1).
Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.
Євро
Найвигідніший курс здачі — у Південному (40,65 грн).
Найвигідніший курс купівлі — у Приватбанку (40,80 грн).
Злотий
Найвигідніший курс здачі — у Приватбанку (8,71 грн).
Найвигідніший курс купівлі — у Приватбанку (8,91 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 22.05.2023 року:
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