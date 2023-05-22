Де в Кременчуці 22 травня найвигідніше обмінювати долари, євро та злоті

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 206

У понеділок, 22 травня, готівкові долар та євро зберігають стабільність проти гривні на «чорному ринку», курс євро в банках зріс.

На ранок курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 37,30-37,41 грн проти котирувань у 37,31-37,40 у неділю.

На цей же час «чорний» курс євро становив 40,62-40,85 грн проти курсу 40,61-40,88 грн за євро у неділю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США — 37,15-37,6 грн (курс на 19 травня — 37,15-37,6 грн);

Євро — 40,25-40,95 грн (курс на 19 травня — 40,225-40,9 грн).

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують — по 37,08-37,20 грн,

продають — по 37,65-37,90 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Південному (37,35 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,42 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують — по 41,02-41,40 грн,

продають — по 41,12-41,50 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Південному (40,65 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Приватбанку (40,80 грн).

З лотий

купують — по 8,48-8,70 грн,

продають — по 9,00-9,10 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Приватбанку (8,71 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Приватбанку (8,91 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 22 .0 5 .2023 року: