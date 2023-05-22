У Кременчуці в ДТП травмували 8-річну дитину

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Її доставили в лікарню

21 травня, близько 18.50, на вулиці Київській у Кременчуці сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль ЗАЗ-110307, під керуванням місцевого 41-річного водія та автомобіль Hyundai Tucson, яким керувала місцева 35-річна водійка.

Унаслідок ДТП травмувалась 8-річна пасажирка Hyundai Tucson, її доставили до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

За даним фактом поліція проводить перевірку та з’ясовує обставини й причини ДТП.