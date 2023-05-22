Салат із шинки, сиру, капусти та помідорів: смачний і корисний рецепт

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 255

Маленькі помідори, капуста, ніжна шинка та сир ідеально поєднуються одне з одним. А якщо не вживаєте в їжу майонез, замініть його на олію