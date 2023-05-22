Салат із шинки, сиру, капусти та помідорів: смачний і корисний рецепт

Маленькі помідори, капуста, ніжна шинка та сир ідеально поєднуються одне з одним. А якщо не вживаєте в їжу майонез, замініть його на олію
Складові:
Приготування:
Шинку наріжте соломкою. Капусту пекінську – шматочками. Сир – кубиками.
Помідори розріжте на половинки. Яйця, зварені круто, очистіть і наріжте великими кубиками.
Підготовлені продукти перекладіть у салатник. Посоліть, поперчіть та заправте майонезом. Перемішайте.
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