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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Салат із шинки, сиру, капусти та помідорів: смачний і корисний рецепт

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 255

 

Маленькі помідори, капуста, ніжна шинка та сир ідеально поєднуються одне з одним. А якщо не вживаєте в їжу майонез, замініть його на олію

Складові:

  • шинка – 300 г;
  • капуста пекінська – 300 г;
  • сир – 200 г;
  • помідори чері – 150 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • майонез;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Приготування:

Шинку наріжте соломкою. Капусту пекінську – шматочками. Сир – кубиками.

Помідори розріжте на половинки. Яйця, зварені круто, очистіть і наріжте великими кубиками.

Підготовлені продукти перекладіть у салатник. Посоліть, поперчіть та заправте майонезом. Перемішайте.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепт
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