Ранок починається не з кави: кременчужанин на авто застряг на пляжі

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 788 Коментарів: 1

Сьогодні, 22 травня, близько 6.00 патрульні отримали виклик про порушення правил дорожнього руху на центральному пляжі міста. Водій автомобіля КІА вирішив попити каву біля водоймища та застряг у піску. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Патрульні склали адміністративні матеріали: протокол за ст.152 ( Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП та провели профілактичну бесіду з водієм.