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У день перепоховання у Кременчуці вшанували пам'ять поета Тараса Шевченка

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 304

 

Сьогодні пам'ятний день – 22 травня 1861 року відбулось перепоховання Кобзаря на Чернечій горі поблизу Канева

Вранці 22 травня у Кременчуці вшанували пам'ять поета Тараса Шевченка, поклавши квіти до його пам'ятника у районі річкового вокзалу.

Сьогодні пам'ятний день – 22 травня 1861 року відбулось перепоховання Кобзаря на Чернечій горі поблизу Канева.

Тарас Шевченко помер 26 лютого (10 березня) 1861 року у Санкт-Петербурзі, його поховали 13 березня на Смоленському кладовищі за кошти друзів.

26 квітня (8 травня) 1861 року домовину викопали, перенесли через увесь Санкт-Петербург до Московського (Миколаївського) вокзалу і залізницею перевезли до Москви, а звідти – кіньми до Києва. 8 (20 травня) 1861 року на пароплаві «Кременчук» останки Кобзаря перевезли з Києва до Канева.

У Києві на Набережному шосе є пам'ятні знаки на місці, де труну з тілом поета занесли на пароплав

Тарас Шевченко ще за життя мріяв про «тихе пристанище і спокій коло Канева». 10 (22 травня), після панахиди в церкві, прах віднесли на Чернечу гору.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Тарас Шевченко вшанування квіти поет
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