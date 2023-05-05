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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі батьки завершили збір підписів: лист із закликом відкрити школи та садки відправили міністру

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 364

За кілька днів батьки зібрали більш ніж 1,5 тисячі підписів

Батьки кременчуцьких дітей, незадоволені тим, що їхні діти третій рік поспіль навчаються виключно в офлайн-форматі, зібрали підписи під зверненням до міністра освіти Оксену Лісовому.

 

Нагадаємо, збір батьки розпочали 29 квітня самотужки збирали підписи у різних районах міста. Всього за ці дні зібрано 1513 живих підписів.

Звернення з підписами відправили поштою.

«Шановні учасники Ми зібрали 1513 підписів. Важливо зауважити, що все це робили мами, у свій вільний час, якого і так не багато. Велика подяка усім волонтерам, які збирали підписи Дякуємо всім, хто знайшов час прийти й підписати звернення, адже кожен голос важливий Також дякуємо усім ЗМІ, які не стояли осторонь, а активно нас підтримували. Разом, ми велика сила. Весь пакет документів відправиться до нашого міністра P.S: додаю послання від наших хлопців із ЗСУ, вони теж незадоволені роботою мера», повідомили батьки.

Малюнки – Малецькому. Батьки кременчуцьких дошкільнят під мерією вимагали відкрити садки

Раніше ми повідомляли, що кременчуцькі батьки двічі приходили під міську раду з вимогою прискорити облаштування укриттів у навчальних закладах Кременчука, проте конкретних термінів виконання робіт та навчальних закладів міський голова не назвав. 

Під дощем кременчуцькі батьки «штурмували» мерію – знову вимагали відкрити дитячі садки

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: онлайн-навчання школи садочки батьки збір підписів
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