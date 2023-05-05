Кременчуцькі батьки завершили збір підписів: лист із закликом відкрити школи та садки відправили міністру

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За кілька днів батьки зібрали більш ніж 1,5 тисячі підписів

Батьки кременчуцьких дітей, незадоволені тим, що їхні діти третій рік поспіль навчаються виключно в офлайн-форматі, зібрали підписи під зверненням до міністра освіти Оксену Лісовому.

Нагадаємо, збір батьки розпочали 29 квітня — самотужки збирали підписи у різних районах міста. Всього за ці дні зібрано 1513 живих підписів.

Звернення з підписами відправили поштою.

«Шановні учасники Ми зібрали 1513 підписів. Важливо зауважити, що все це робили мами, у свій вільний час, якого і так не багато. Велика подяка усім волонтерам, які збирали підписи Дякуємо всім, хто знайшов час прийти й підписати звернення, адже кожен голос важливий Також дякуємо усім ЗМІ, які не стояли осторонь, а активно нас підтримували. Разом, ми велика сила. Весь пакет документів відправиться до нашого міністра P.S: додаю послання від наших хлопців із ЗСУ, вони теж незадоволені роботою мера», — повідомили батьки.

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