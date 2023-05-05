Кременчуцькі батьки завершили збір підписів: лист із закликом відкрити школи та садки відправили міністру

Батьки кременчуцьких дітей, незадоволені тим, що їхні діти третій рік поспіль навчаються виключно в офлайн-форматі, зібрали підписи під зверненням до міністра освіти Оксену Лісовому.
Нагадаємо, збір батьки розпочали 29 квітня — самотужки збирали підписи у різних районах міста. Всього за ці дні зібрано 1513 живих підписів.
Звернення з підписами відправили поштою.
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Раніше ми повідомляли, що кременчуцькі батьки двічі приходили під міську раду з вимогою прискорити облаштування укриттів у навчальних закладах Кременчука, проте конкретних термінів виконання робіт та навчальних закладів міський голова не назвав.
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