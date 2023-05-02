Під Кременчуком відбудеться благодійний забіг

7 травня беріть участь у благодійному забігу в місті Горішні Плавні, щоб допомогти українським ветеранам і ветеранкам!
Реєструйтесь на забіг ТУТ.
Від 7 квітня у Ferrexpo триває #FerrexpoHealthMarathon. Співробітники мають можливість отримати цікаву і корисну інформацію для покращення свого фізичного та ментального здоровʼя, взяти участь у різноманітних змаганнях. Наприклад, пробігти за місяць 45 км або здолати 225 км пішки.
Значні успіхи у Марафоні має Сергій Пальоха, начальник цеху виробництва окатків Ferrexpo, який активно займається спортом та боксує у фізично-оздоровчому комплексі FERRUM, що підтримує компанія Ferrexpo. Сергій ділиться, що спорт допомагає йому тримати думки свіжими та долати стрес.
7 травня Марафон здоровʼя закінчиться благодійним забігом під час якого кожен зможе допомогти українським ветеранам і ветеранкам, які отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях. Сергій і його колеги братимуть участь у забігові. Він ділиться:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.