Під Кременчуком відбудеться благодійний забіг

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 1 484

7 травня беріть участь у благодійному забігу в місті Горішні Плавні, щоб допомогти українським ветеранам і ветеранкам!

Реєструйтесь на забіг ТУТ.

Від 7 квітня у Ferrexpo триває #FerrexpoHealthMarathon. Співробітники мають можливість отримати цікаву і корисну інформацію для покращення свого фізичного та ментального здоровʼя, взяти участь у різноманітних змаганнях. Наприклад, пробігти за місяць 45 км або здолати 225 км пішки.

Значні успіхи у Марафоні має Сергій Пальоха, начальник цеху виробництва окатків Ferrexpo, який активно займається спортом та боксує у фізично-оздоровчому комплексі FERRUM, що підтримує компанія Ferrexpo. Сергій ділиться, що спорт допомагає йому тримати думки свіжими та долати стрес.

7 травня Марафон здоровʼя закінчиться благодійним забігом під час якого кожен зможе допомогти українським ветеранам і ветеранкам, які отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях. Сергій і його колеги братимуть участь у забігові. Він ділиться:

«Головне - підтримати тих, хто нас захищає. Обрати дистанцію, взяти участь і продемонструвати свою позицію, навіть здолавши шлях в 1, 3 чи 5 км не біжучи, а пішки».