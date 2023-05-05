Міноборони пропонує змінити граничний вік перебування на обліку призовників із 27 до 25 років

Ініціатива Міноборони обумовлена тим, що призовників не можуть призивати на військову службу за призовом під час мобілізації
У Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних Сил України, пропонують зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Як зазначають у Міноборони, під час воєнного стану немає потреби, щоб призовники перебували на військовому обліку до 27 років.
Аргументували це тим, що:
Також у пресслужбі Міноборони пишуть, що цю ініціативу погодили з урядовими та безпековими структурами й вона має на меті виключно оптимізацію процесів призову до лав ЗСУ задля наближення нашої Перемоги!
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