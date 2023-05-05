Міноборони пропонує змінити граничний вік перебування на обліку призовників із 27 до 25 років

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 285

Ініціатива Міноборони обумовлена тим, що призовників не можуть призивати на військову службу за призовом під час мобілізації

У Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних Сил України, пропонують зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Як зазначають у Міноборони, під час воєнного стану немає потреби, щоб призовники перебували на військовому обліку до 27 років.

Аргументували це тим, що:

ті, хто стоїть на обліку, щороку приходять до військкоматів, зокрема на медогляд, а це витрати, навантаження на медпрацівників, черги на військово-лікарську комісію. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

Також у пресслужбі Міноборони пишуть, що цю ініціативу погодили з урядовими та безпековими структурами й вона має на меті виключно оптимізацію процесів призову до лав ЗСУ задля наближення нашої Перемоги!