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Нардеп з Кременчука Олексій Мовчан у Туреччині влаштував протест проти росіян та відстояв український стяг

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 819

 

Українці зірвали виступ делегатів від рф на засіданні ПАЧЕС, двічі відбили український прапор та запобігли підтвердженню мандатів 9 російським делегатам

На саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі сталася словесна перепалка зі штовханиною між українською та російською делегаціями. Серед учасників делегації народний депутат з Кременчука Олексій Мовчан, який перед збором попередив про можливі провокації, адже на саміті присутня делегація з росії. Під час засідання росіяни двічі намагалися поцупити український прапор. 

Сьогодні з делегацією працюємо на Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва в Анкарі. І знову тут численна делегація росіян. А саме – депутатів держдуми, які голосували за повномасштабне вторгнення в нашу країну. І знову вони намагаються проштовхнути свої наративи. Дуже важка і напружена ситуація... Ми будемо намагатися позбавити рф мандатів, як нам це вдалося зробити в сербському Белграді на засіданні Генасамблеї минулого року. Та, на жаль, в ПАЧЕС все не так просто, як на інших міжнародних політичних майданчиках, тут є країни з досить неоднозначною позицією – Сербія, Вірменія, деякі інші. Ми очікуємо провокацій, зазначив Олексій Мовчан.

Спочатку під час виступу голови делегації рф ольги тємофєєвої, українці розгорнули за її спиною прапор України на знак засудження російської агресії й терористичного режиму. 

російські депутати хотіли його вихопити, почалася сутичка. Це ті самі депутати держдуми, які голосували за «спєцоперацію» і за ще ряд геноцидних актів щодо України. Ці депутати є в санкційних списках ключових країн світу. Ті, хто винні в смертях українців і руйнуванні нашої країни. Ті, хто вбиває мирне населення, хто вбиває дітей. Майданчик парламентської асамблеї завжди був проросійським, через їхній вплив у регіоні, обсяг фінансування і чисельність делегації. Але ми маємо зробити все, щоб вигнати їх з будь-яких територій впливу. Всі країни світу мають визнати росію державою спонсором тероризму, зауважив народний обранець. 

На відео Олексій Мовчан разом з Євгеном Пивоваровим відбирають наш прапор у сенатора держдуми рф алєксея кондтратенка

У суперечку втрутився спікер турецького парламенту Мустафа Шентоп. Він узяв перерву в засіданні та закликав вивести із зали «делегацію, яка порушила порядок роботи».

Тут виступатиме той, кому надано слово. Я не буду порушувати спокій і порядок цієї зустрічі. Якщо хтось має такий намір, нехай виходить, — заявив він.

Шентоп наголосив, що «висловити свою думку та ідеї» можуть усі запрошені.

Цьому немає перешкод, але якщо вживати подібних заходів, такі зустрічі перестануть бути парламентськими та перетворяться на вуличні, — сказав він.

Українська делегація продовжувала протест до закінчення виступу тимофєєвої, яка почепила на піджак георгіївську стрічку — один із символів російського вторгнення в Україну.

Також член української делегації, народний депутат Олександр Маріковський опублікував відео, на якому видно, як представник рф вихопив синьо-жовтий прапор із тризубом в українських делегатів та кудись із ним пішов.

Маріковський наздогнав росіянина та повернув прапор, завдавши кілька ударів росіянину. Між делегатами ледь не сталася бійка.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму телеграм-каналі заявив, що представники України в ПАЧЕС «витримали шалену атаку російської делегації». Він додав, що вдалося запобігти підтвердженню мандатів 9 російським делегатам.

Усі дев’ятеро російських «парламентаріїв», чиї мандати потребували підтвердження, перебувають під міжнародними санкціями, — додав Чубаров.

За його словами, серед них — депутат державної думи росії костянтин затулін, відомий своїми українофобними поглядами.

Відповідно російська делегація й надалі залишатиметься у складі трьох осіб, які «прошмигнули» кілька років тому, — додав Чубаров.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Туреччина Олексій Мовчан росія бійка протест народний депутат
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