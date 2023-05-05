Нардеп з Кременчука Олексій Мовчан у Туреччині влаштував протест проти росіян та відстояв український стяг

Українці зірвали виступ делегатів від рф на засіданні ПАЧЕС, двічі відбили український прапор та запобігли підтвердженню мандатів 9 російським делегатам
На саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі сталася словесна перепалка зі штовханиною між українською та російською делегаціями. Серед учасників делегації народний депутат з Кременчука Олексій Мовчан, який перед збором попередив про можливі провокації, адже на саміті присутня делегація з росії. Під час засідання росіяни двічі намагалися поцупити український прапор.
Спочатку під час виступу голови делегації рф ольги тємофєєвої, українці розгорнули за її спиною прапор України на знак засудження російської агресії й терористичного режиму.
На відео Олексій Мовчан разом з Євгеном Пивоваровим відбирають наш прапор у сенатора держдуми рф алєксея кондтратенка
У суперечку втрутився спікер турецького парламенту Мустафа Шентоп. Він узяв перерву в засіданні та закликав вивести із зали «делегацію, яка порушила порядок роботи».
Шентоп наголосив, що «висловити свою думку та ідеї» можуть усі запрошені.
Українська делегація продовжувала протест до закінчення виступу тимофєєвої, яка почепила на піджак георгіївську стрічку — один із символів російського вторгнення в Україну.
Також член української делегації, народний депутат Олександр Маріковський опублікував відео, на якому видно, як представник рф вихопив синьо-жовтий прапор із тризубом в українських делегатів та кудись із ним пішов.
Маріковський наздогнав росіянина та повернув прапор, завдавши кілька ударів росіянину. Між делегатами ледь не сталася бійка.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму телеграм-каналі заявив, що представники України в ПАЧЕС «витримали шалену атаку російської делегації». Він додав, що вдалося запобігти підтвердженню мандатів 9 російським делегатам.
За його словами, серед них — депутат державної думи росії костянтин затулін, відомий своїми українофобними поглядами.
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