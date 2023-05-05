Вчора у Кременчуці на балконі квартири сталась пожежа

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Вчора, 4 травня, о 12.22, у Кременчуці, на вулиці Київській, на 5 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталась пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Пожежа виникла на балконі квартири. Вогонь загасили о 12.57 на площі 2 м кв.

Пожежа знищила 2 дерев’яні вікна з остекленням, шпалери на площі 2 м кв. та речі, які були у вжитку. А також пошкодила пластикові двері та вікно. Травмованих та загиблих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.