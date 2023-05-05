Біля Центрального ринку зіткнулися маршрутка та легковик (додано)

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Сьогодні, 5 травня, вранці біля Центрального ринку сталася ДТП – на вулиці Небесної Сотні зіткнулися маршрутка та легковик Volkswagen. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці й надіслали світлини.

На місці події працює патрульна поліція. Наразі інформації про постраждалих немає.

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За інформацією пресслужби Кременчуцького райуправління поліції, одна пасажирка отримала незначні травми голови.