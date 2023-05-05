«Укрпошта» відкрила передпродаж на марки, конверти та поштівки «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу»

В обіг і вільний продаж марки мають запустити 9 травня
4 квітня «Укрпошта» відкрила передпродаж нового поштового блоку «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу». Про це національний поштовий оператор повідомив у своєму telegram-каналі.
Цей поштовий випуск продовжує героїчну серію, розпочату минулого року випуском «Слава Збройним Силам України!». На блоці — бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Герої та профі, за чиєю роботою на фронті стежить весь світ. Одні з тих, хто поверне додому, під український прапор, наші за законом і покликом душ території.
За перший день передзамовили понад 100 тис. марок.
Передзамовити онлайн можна за посиланням.
Тираж блоку — 235 тис. примірників.
Номінал кожної марки — F (23 грн), вартість блоку – 69 грн.
Автор марок та конвертів — заслужений художник України Олександр Охапкін. Фото для листівок надано НГУ, ДПСУ, НПУ.
Увага! Під час оформлення замовлення у кошику ви можете задонатити на допомогу «Гвардії наступу» — всі зібрані з 4 по 9 травня кошти ми передамо цим спецпідрозділам.
Власники філателістичних абонементів, як і зазвичай, мали отримати посилання для оплати випуску на поштові скриньки.
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