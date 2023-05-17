Кременчуцькі батьки не отримали відповіді міського голови щодо обладнання укриттів у дитячих садках

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 136

Міський голова Кременчука Віталій Малецький не відповідає у встановлений законодавством терміни на звернення батьків міста щодо негайного обладнання укриттів у дитячих садочках міста. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив актив батьківської групи.

Батьки розповіли, що 13 квітня було подано звернення до міського голови та депутатів щодо невідкладного обладнання укриттів у навчальних закладах Кременчука, яке було зареєстроване відповідно до чинного законодавства в виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради за №КО-02-25/4278 від 13.04.2023р. Звернення підписали 114 жителів.

Звернення без відповіді

«Станом на сьогодні, 17 травня 2023 року, минуло більше як місяць, але відповіді на наше звернення ми не отримали, хоча у супровідному листі ми вказували, на яку електронну адресу надсилати відповідь. Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання», — каже одна з мам.

Батьки нагадали міській владі, що відповідно до статті 28 ЗУ Про звернення громадян контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснює Уповноважений з прав людини Верховної Ради України.

«Тому якщо ми не отримаємо відповіді у найкоротші терміни, нам доведеться звертатися до Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді, оскільки наші права порушуються», — додали вони.

Зазначимо, що цей лист батьки передавали безпосередньо на мітингу, що пройшов 13 квітня під міською радою, у присутності журналістів. Тоді кілька мам навіть пустили на сесію міської ради, аби їх почули депутати міської ради. Однак від влади тоді Перелік навчальних закладів, де тривають роботи з облаштування укриття, та терміни відкриття садків батьки не почули

Малюнки — Малецькому. Батьки кременчуцьких дошкільнят під мерією вимагали відкрити садки

Також нагадаємо, що згодом кременчуцькі батьки збирали підписи під зверненням до міністра освіти, у якому попросили його врегулювати ситуацію з відсутністю повноцінного освітнього процесу у Кременчуці. Під цим зверненням поставили підписи 1531 людей. Відповідь міністра ще чекають.

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