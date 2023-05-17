Кременчуцькі батьки не отримали відповіді міського голови щодо обладнання укриттів у дитячих садках

Міський голова Кременчука Віталій Малецький не відповідає у встановлений законодавством терміни на звернення батьків міста щодо негайного обладнання укриттів у дитячих садочках міста. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив актив батьківської групи.
Батьки розповіли, що 13 квітня було подано звернення до міського голови та депутатів щодо невідкладного обладнання укриттів у навчальних закладах Кременчука, яке було зареєстроване відповідно до чинного законодавства в виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради за №КО-02-25/4278 від 13.04.2023р. Звернення підписали 114 жителів.
Звернення без відповіді
Батьки нагадали міській владі, що відповідно до статті 28 ЗУ Про звернення громадян контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснює Уповноважений з прав людини Верховної Ради України.
Зазначимо, що цей лист батьки передавали безпосередньо на мітингу, що пройшов 13 квітня під міською радою, у присутності журналістів. Тоді кілька мам навіть пустили на сесію міської ради, аби їх почули депутати міської ради. Однак від влади тоді Перелік навчальних закладів, де тривають роботи з облаштування укриття, та терміни відкриття садків батьки не почули
Малюнки — Малецькому. Батьки кременчуцьких дошкільнят під мерією вимагали відкрити садки
Також нагадаємо, що згодом кременчуцькі батьки збирали підписи під зверненням до міністра освіти, у якому попросили його врегулювати ситуацію з відсутністю повноцінного освітнього процесу у Кременчуці. Під цим зверненням поставили підписи 1531 людей. Відповідь міністра ще чекають.
Під дощем кременчуцькі батьки «штурмували» мерію — знову вимагали відкрити дитячі садки
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