Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 18 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 15.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Київська, 79-119;

пров. Вільний, 10-28.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Небесної Сотні 31-39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Троїцька.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Гійома Боплана, 30-56;

вул. Лугова, 1-17;

вул. Юрія Таптунова, 1;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

туп. 7-й Хорольський, 2А-18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Вадима Бойка, 11-13;

вул. Майора Пугача, 3-12;

пров. Володимира Кисельова, 1/2А-10;

пров. Ринковий, 7/13-11/14.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: