Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 18 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 18 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 15.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Київська, 79-119;
- пров. Вільний, 10-28.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Небесної Сотні 31-39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. 29 Вересня, 24;
- вул. Троїцька.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Гійома Боплана, 30-56;
- вул. Лугова, 1-17;
- вул. Юрія Таптунова, 1;
- вул. Цимлянська, 2;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9;
- туп. 7-й Хорольський, 2А-18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Вадима Бойка, 11-13;
- вул. Майора Пугача, 3-12;
- пров. Володимира Кисельова, 1/2А-10;
- пров. Ринковий, 7/13-11/14.
З 8.00 до 19.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. А. Ізюмова;
- Бажана;
- Барвінкова;
- Б. Чичибабіна;
- Б. Урбанського;
- Бузкова;
- В. Симоненка;
- В. Баранова;
- Мрії;
- В. Винниченка;
- Газопровідна;
- Генерала Чайки;
- Гетьманська;
- Д. Галицького;
- І. Нагнибіди;
- І. Сікорського;
- Кобзарська;
- Козацька;
- Кропивницького;
- вул. Марка Вовчка;
- М. Міхновського;
- М. Грушевського;
- М. Калачевського;
- Експресівська;
- Новомиргородська;
- О. Пчілки;
- Підводника Коваленка;
- Полковника Оксанченка;
- Размислова;
- Ракетна;
- Рокитнянська;
- С. Наливайка;
- просп. Полтавський;
- пров. Полтавський.