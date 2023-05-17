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Встигнути за 600 секунд: кременчуцьку молодь «познайомили» з вогнегасниками та вчили рятувати людей

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 61

Дітям та молоді перед літніми перед канікулами нагадали про правила безпеки

Сьогодні, 17 травня, у Кременчуці, на спортивному манежі «Політехнік» відбувся захід «Встигнути за 600 секунд», присвячений безпеці на дорогах дітей та молоді нашого міста.

 

– Зараз проходить тиждень безпеки на дорогах і ми мотивуємо дітей, які зовсім скоро будуть на канікулах. Ми хочемо донести до дітей інформацію про те, які ситуації на дорогах можуть трапитися та як їх уникнути. Проводить цей захід кафедра цивільної безпеки. Ми також покликали колег із Батальйону патрульної поліції та працівників ДСНС. Залучена також кафедра автомобілів КрНУ імені Остроградського, – розповіла Ольга Ченчева, доцент кафедри цивільної безпеки.

Учасниками заходу були учні та студенти з ліцею №30, ліцею №4, гімназії №7, гімназії №1 та Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І.Литвиненка. Крім того, були залучені представники Горішньоплавнівського коледжу та інші заклади освіти нашого міста.

Захід розпочався з промови начальниці пресслужби патрульної поліції Кременчука Євгенії Кривошапки. За її словами, за минулий рік патрульні отримали 655 викликів на ДТП. У цих ДТП травмувалися загалом 500 людей та загинуло 5 людей. Також у ДТП травмувалися 5 дітей, з них троє були велосипедистами.

 

– Захід сьогодні направлений саме на безпеку дорожнього руху. Патрульна поліція Кременчука закликає кожного учасника дорожнього руху дотримуватися правил. А саме переходити дорогу у встановлених місцях, їздити на велосипедах безпечно, не перебігати дорогу. І водіям: щоб не вживали алкогольні напої, не їздили на червоний сигнал світлофора. Тому будьте, будь ласка, у безпеці й дотримуйтеся правил, – зазначила Євгенія Кривошапка, начальниця пресслужби патрульної поліції Кременчука.

Далі дітям запропонували відповісти на кілька питань, пов'язаних з правилами дорожнього руху. На більшість питань діти відповідали правильно. Після цього охочі, яким виповнилося 18 років, отримали змогу відчути вплив алкоголю на органи чуття за допомогою спеціальних окулярів. Протестувала їх на собі й журналістка «Кременчуцького Телеграфа». 

 

Після цього захід перейшов до блоку від працівників ДСНС. Спочатку надзвичайники продемонстрували на залізних частинах автомобіля новітнє обладнання, а саме різаки, завдяки яким можна врятувати людину, ліквідувати наслідки ДТП або деблокувати людину з понівеченого автомобіля.

 

Так справа дійшла до вогнегасників. Спочатку працівники ДСНС розповіли та показали, як правильно користуватися вогнегасниками й охочим дітям запропонували спробувати. Вогнегасники зацікавили дітей найбільше, тож охочих виявилося забагато.

 

– Рятувальники завжди долучаються до проведення різноманітних занять, проведення іншої інформаційно-роз'яснювальної роботи з дітьми, студентами, учнями та дітками початкових класів. На сьогоднішньому заході рятувальники демонстрували два аварійно-рятувальних автомобілі, які перебувають на озброєнні пожежників Кременчука. Ці автомобілі забезпечені усім необхідним обладнанням для ліквідації наслідків ДТП, пошукових робіт. Усі обладнання, які знаходяться в автомобілі дають стовідсоткову гарантію, що використовуючи його людину врятують або на жаль деблокують тіло загиблого, – розповів Владислав Дяченко, пресофіцер Кременчуцького райуправління ДСНС.

На завершення захід перейшов до блоку надання домедичної допомоги. Його проводив викладач Кременчуцького медичного коледжу Микола Косенко.

Завдяки заходу діти трохи розважились, але одночасно отримали важливу інформацію та наповнили себе новими знаннями.

– Мені дуже подобається, тому що тут дуже багато позитивного настрою, тут люди дуже веселі й багато корисної інформації нам дали. Я дізналася багато нового, коли показували різні дорожні знаки, тому що я не всі знала. Найбільше сподобалося, коли вдягали окуляри, й там можна було відчути себе, як люди у стані сп'яніння, – розповіла Ліза, учениця ліцею №30.

 

– Захід був дуже цікавий. Було цікаво користуватися вогнегасником і взагалі я вважаю, що такі заходи повинні бути завжди, тому що це необхідно знати. Це такі речі, які повинен знати кожен без винятку, від дітей до дорослих. Загалом я все до цього знав, але було дуже цікаво про вогнегасник, дізнався, як правильно ним користуватися. Також цікаво було про інструменти, якими користуються під час ДТП, – розповів Максим, учень ліцею №4.
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Автор: Дарія Згура
Теги: ДСНС патрульна поліція КрНУ Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка
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