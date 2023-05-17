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Привласнив палива на 2 млрд гривень: екскерівнику кременчуцької «Укртатнафти» повідомили про підозру

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 0

 У БЕБ встановили, що  службові особи ПАТ незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію НПЗ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) )повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном екскерівнику компанії «Укртатнафта», повідомили в БЕБ. 

Так, слідство встановило, що через мережу магістральних нафтопроводів службові особи компанії незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів. Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн.

Наразі підозрюваний екскерівник перебуває під вартою. Тривають слідчі дії, встановлюється повне коло службових осіб компанії причетних до вчинення незаконної діяльності.

У повідомленні зазначено, що мова йде про колишнього виконувача обов’язків першого заступника голови правління компанії «Укртатнафта» (2019-2022 рр). 

Нагадаємо, детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртатнафта» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн. 

Також колишньому головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн гривень

СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Укртатнафта підозра БЕБ
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