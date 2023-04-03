«Укртатнафта» додатково перерахує до бюджету більше 600 млн гривень, — СБУ

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ПАТ «Укртатнафта» додатково перерахує до бюджету 687 гривень податків, несплачених колишніми власниками, повідомляє Служба безпеки України.

« Завдяки розслідуванню Служби безпеки й БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповниться ще на 687 млн грн. Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ «Укртатнафта» перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками », — йдеться в повідомленні .

Зазначається, що за цим фактом ухилення від сплати обов'язкових платежів нову підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою.

В СБУ нагадали, що раніше правоохоронці викрили керівництво «Укртатнафти» на ще одному факті ухилення від сплати податків: 605 млн гривень, які вже зараз відшкодовані державі. Кошти спрямували на забезпечення потреб Сил оборони.

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