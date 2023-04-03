«Укртатнафта» додатково перерахує до бюджету більше 600 млн гривень, — СБУ

ПАТ «Укртатнафта» додатково перерахує до бюджету 687 гривень податків, несплачених колишніми власниками, повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що за цим фактом ухилення від сплати обов'язкових платежів нову підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою.
В СБУ нагадали, що раніше правоохоронці викрили керівництво «Укртатнафти» на ще одному факті ухилення від сплати податків: 605 млн гривень, які вже зараз відшкодовані державі. Кошти спрямували на забезпечення потреб Сил оборони.
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