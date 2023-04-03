Сьогодні стартувала реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Освіта, Україна, Світ

Сьогодні стартувала реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 235

 

Бажано не зволікати з реєстрацією, аби мати час для того, щоб усунути недоліки, якщо вони будуть, чи внести потрібні зміни

3-го квітня розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, триватиме вона місяць – до 3 травня.

Щоб зареєструватися, потенційному вступнику потрібно буде на вебсайті Українського центру створити персональний кабінет (зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу) і виконати в ньому такі дії:

  • вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію випускник поточного року або минулих років, потребу створення особливих (спеціальних) умов), вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де планує проходити НМТ;
  • завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
  • підтвердити бажання взяти участь у НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Після надсилання на обробку перегляньте інформацію в персональному кабінеті, і якщо там замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливості сформувати сертифікат буде запис про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити. Перелік недоліків буде вказано (надання недостовірної інформації; ненадання копій документів або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства; неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку). Виправити і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня. Бажано не зволікати з реєстрацією, аби мати час для того, щоб усунути недоліки чи внести потрібні зміни. 

Після надсилання своїх даних на обробку з 3 квітня до 7 травня в персональному кабінеті вступник матиме змогу вносити зміни до інформації про:

  • назву навчального предмета додаткового блоку, з якого бажає пройти тестування;
  • населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ;
  • потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії. 

Докладна інформація про процедуру реєстрації ТУТ. Український центр підготував демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: НМТ реєстрація вступ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх