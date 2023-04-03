Сьогодні стартувала реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 235

Бажано не зволікати з реєстрацією, аби мати час для того, щоб усунути недоліки, якщо вони будуть, чи внести потрібні зміни

3-го квітня розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, триватиме вона місяць – до 3 травня.

Щоб зареєструватися, потенційному вступнику потрібно буде на вебсайті Українського центру створити персональний кабінет (зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу) і виконати в ньому такі дії:

вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію випускник поточного року або минулих років, потребу створення особливих (спеціальних) умов), вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де планує проходити НМТ;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Після надсилання на обробку перегляньте інформацію в персональному кабінеті, і якщо там замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливості сформувати сертифікат буде запис про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити. Перелік недоліків буде вказано (надання недостовірної інформації; ненадання копій документів або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства; неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку). Виправити і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня. Бажано не зволікати з реєстрацією, аби мати час для того, щоб усунути недоліки чи внести потрібні зміни.

Після надсилання своїх даних на обробку з 3 квітня до 7 травня в персональному кабінеті вступник матиме змогу вносити зміни до інформації про:

назву навчального предмета додаткового блоку, з якого бажає пройти тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.

Докладна інформація про процедуру реєстрації ТУТ. Український центр підготував демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.