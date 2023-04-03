У Полтаві мотоцикліст, який потрапив у ДТП, напав на патрульного

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2 квітня, близько 16.00, у Полтаві місцевий 26-річний водій мотоцикла напав на патрульного поліцейського, який перебував при виконанні службових обов’язків. Про це повідомила пресслужба поліції.

До поліції Полтави надійшло повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Сінна та Соборності. На виклик прибув наряд патрульної поліції. Під час з’ясування поліцейськими обставин події, місцевий 26-річний мотоцикліст, який раніше вже мав проблеми із законом, раптово завдав удар інспекторові патрульної поліції. Правопорушника затримали. Поліція розпочала кримінальне провадження.

— За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою, — повідомив Олег Нагайцев, начальник відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції.

У разі визнання вини судом, затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.