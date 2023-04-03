У Полтаві мотоцикліст, який потрапив у ДТП, напав на патрульного

2 квітня, близько 16.00, у Полтаві місцевий 26-річний водій мотоцикла напав на патрульного поліцейського, який перебував при виконанні службових обов’язків. Про це повідомила пресслужба поліції.
До поліції Полтави надійшло повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Сінна та Соборності. На виклик прибув наряд патрульної поліції. Під час з’ясування поліцейськими обставин події, місцевий 26-річний мотоцикліст, який раніше вже мав проблеми із законом, раптово завдав удар інспекторові патрульної поліції. Правопорушника затримали. Поліція розпочала кримінальне провадження.
У разі визнання вини судом, затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.
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