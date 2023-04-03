Релокація в дії: харків'янин організував у Полтаві збут наркотиків

26-річного харків’янина, який тимчасово проживає у Полтаві і займався там збутом наркотиків, затримали правоохоронці. Про це повідомила пресслужба поліції.
За даним фактом правоохоронцями здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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