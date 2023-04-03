Релокація в дії: харків'янин організував у Полтаві збут наркотиків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 229

26-річного харків’янина, який тимчасово проживає у Полтаві і займався там збутом наркотиків, затримали правоохоронці. Про це повідомила пресслужба поліції.

— У ході проведення слідчих дій та оперативних заходів стало відомо про протиправну діяльність 26-річного харків’янина, який тимчасово проживає у Полтаві. Чоловік займався збутом наркотичних речовин на території обласного центру. Протиправну діяльність фігуранта поліцейські припинили при черговій спробі придбання ним партії товару. Під час обшуків за місцем його проживання вилучили наркотичні речовини. На часі правопорушникові вже повідомили про підозру та взяли під варту на 60 діб, — повідомив Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції.

За даним фактом правоохоронцями здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.