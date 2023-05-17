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В Україні хочуть ввести відповідальність пішоходів за втягнення дітей у порушення ПДР

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 164

 

Притягувати до адмінвідповідальності будуть пішоходів, які порушують правила дорожнього руху разом з неповнолітніми дітьми

Можливість притягнення пішоходів до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху у вигляді штрафів чи громадських робіт в Україні хочуть розширити. Це передбачає законопроєкт №9289 про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за залучення дітей до порушення правил дорожнього руху.

Чинна редакція статті 127 КУпАП передбачає, що за порушення пішоходами ПДР, яке проявляється у непокорі сигналам регулювання дорожнього руху, переходу проїзної частини у невстановлених місцях, або невиконанні інших правил дорожнього руху накладається штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн). Якщо ж такі дії призвели до створення аварійної обстановки, то сума штрафу підвищується до 50 нмдг (850 грн) або  можуть бути призначені громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Законопроєктом пропонується таку ж посилену відповідальність ввести й для тих пішоходів, які вчиняють порушення ПДР «з втягненням неповнолітніх віком до 16 років».

Тобто, якщо наразі за перехід вулиці у невстановленому місці чи на червоне світло пішохода з дитиною можуть оштрафувати на 255 грн, то у разі ухвалення законопроєкту №9289 сума такого штрафу зросте до 850 грн.

Така ж сама посилена відповідальність за «втягнення неповнолітніх у порушення ПДР» передбачається для велосипедистів та осіб, які керують гужовим транспортом.

Автор законопроєкту, обґрунтовуючи необхідність його прийняття, посилається на сумну статистику великої кількості ДТП в яких травмувалися та загинули діти та негативний вплив дорослих, які стають прикладом для дітей у порушенні ПДР.

Дитяча поведінка формується під впливом батьків, родичів, інших оточуючих осіб. Неправомірна поведінка старшої особи стає прикладом дитині для самостійного вчинення правопорушення. Порушення Правил дорожнього руху батьками чи іншими особами, які супроводжують дитину, призводить до вироблення у дітей навичок здійснювати аналогічні порушення, що в багатьох випадках має наслідком ДТП, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту №9289.

Автор законопроєкту народний депутат Володимир Крейденко наголошує на його потенційній ролі у поступовій зміні культури дорожнього руху в Україні та вважає, що такі санкції будуть сприяти вихованню громадян, а також їх примушенню дотримуватися правил дорожнього руху.

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Автор: Віктор Крук
Теги: правила дорожнього руху законопроєкт діти штрафи
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