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Нафтогазова асоціація України попереджає про підвищення цін на пальне та пропонує альтернативу

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 216

 

Замість повернення розміру ПДВ до рівня 20% власники мереж АЗС пропонують підвищити ставку акцизу, що дозволить державі отримати більше надходжень до бюджету, аніж вона планує отримати через підвищення ПДВ

Власники найбільших мереж автозаправних станцій попереджають, що з 1 липня відбудеться підвищення цін на пальне через відновлення 20% ПДВ на бензин та дизпаливо. Про це йдеться на сайті Нафтогазової асоціації України.

До складу Нафтогазової асоціації України входять мережі АЗС: ОККО, WOG, SOCAR, Укрнафта, Shell, KLO, Паралель, Amic, Укргазвидобування, UPG.

У заяві наголошується, що подорожчання автомобільного пального призведе до тінізації ринку.

- З поверненням ПДВ до 20% з 1 липня очікується зростання фінансової привабливості «скруток», їх загальний обсяг значно зросте, – вважають представники найбільших мереж АЗС. 

Вони пропонують альтернативу: залишити ПДВ на теперішньому рівні 7%, а замість цього підняти ставку акцизу до 180 євро за 1000 літрів для всіх нафтопродуктів.

- Акцизний податок на пальне, на відміну від ПДВ, держава адмініструє значно ефективніше, - йдеться в заяві.

За оцінками консалтингової групи «А-95», у випадку повернення довоєнних податків бензин подорожчає на 11,2 грн, дизельне пальне – на 7,7 грн та автогаз – на 2,6 грн за літр.

Якщо ж підвищити акциз та залишити ПДВ на рівні 7%, то ціни на бензин і дизель майже не зміняться, а автогаз трохи подорожчає.

- Така модель дозволить державі одержати навіть вищий рівень надходжень у бюджет країни, аніж вона планує отримати після повернення до повних ставок акцизів та ПДВ, – вважають фахівці асоціації.

Нагадаємо, зниження ПДВ на пальне з 20% до 7% на початку 2022 року було потрібне для стабілізації ринку в умовах повномасштабної війни. 

У вересні 2022 року Верховна Рада повернула скасований акциз на пальне. З 1 липня податковий режим в Україні повернеться у стан, яким він був до повномасштабного вторгнення рф.

Акциз на автомобільне пальне встановлено на рівні 100 євро для бензину, дизелю і біопалива та 52 євро для автогазу.

Влітку автомобільне пальне в Україні подорожчає: чому, коли та наскільки
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Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС ПДВ акцизний податок ціни бензин дизель автогаз
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