Кременчуцький відділ збуту «Полтаватеплоенерго» змінює графік роботи: працюватиме менше

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Відділ збуту ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці змінює графік роботи. Як зазначено на facebook-сторінці підприємства, це пов'язано з цьогорічними фінансовими складнощами, з якими воно цьогоріч.

Упродовж літа звертатися з питаннями до цієї служби споживачі зможуть лише 4 дні на тиждень:

понеділок-четвер - робочі дні;

п’ятниця-неділя - вихідні.

- Втім ремонтні бригади районних тепломереж Кременчука продовжують працювати у звичайному графіку. Адже виконують та заплановано виконати великий обсяг роботи, - наголосили у «Полтаватеплоенерго».

Абонентський відділ - прийом показників приладів обліку гарячого водопостачання, питання по виставлених рахунках і якості послуг:

050 457 4266

050 457 4265

050 457 4274

Інформація для юридичних осіб

Консультації щодо нарахувань, звірки взаєморозрахунків, прийому показників приладів обліку:

050 810 1780

Питання з приводу укладання договорів:

050 457 4272

Питання щодо якості послуг та контролю теплоспоживання:

050 810 1189

Пломбування, розпломбування приладів обліку теплової енергії та гарячої води:

050 457 4268

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