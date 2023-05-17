Кременчуцький відділ збуту «Полтаватеплоенерго» змінює графік роботи: працюватиме менше

Відділ збуту ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці змінює графік роботи. Як зазначено на facebook-сторінці підприємства, це пов'язано з цьогорічними фінансовими складнощами, з якими воно цьогоріч.
Упродовж літа звертатися з питаннями до цієї служби споживачі зможуть лише 4 дні на тиждень:
Абонентський відділ - прийом показників приладів обліку гарячого водопостачання, питання по виставлених рахунках і якості послуг:
Консультації щодо нарахувань, звірки взаєморозрахунків, прийому показників приладів обліку:
Питання з приводу укладання договорів:
Питання щодо якості послуг та контролю теплоспоживання:
Пломбування, розпломбування приладів обліку теплової енергії та гарячої води:
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