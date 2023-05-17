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Кременчук, Споживач

Кременчуцький відділ збуту «Полтаватеплоенерго» змінює графік роботи: працюватиме менше

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 194

  

Пов'язують це із фінансовими складнощами підприємства

Відділ збуту ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці змінює графік роботи. Як зазначено на facebook-сторінці підприємства, це пов'язано з цьогорічними фінансовими складнощами, з якими воно цьогоріч.

Упродовж літа звертатися з питаннями до цієї служби споживачі зможуть лише 4 дні на тиждень:

  • понеділок-четвер - робочі дні;
  • п’ятниця-неділя - вихідні.
- Втім ремонтні бригади районних тепломереж Кременчука продовжують працювати у звичайному графіку. Адже виконують та заплановано виконати великий обсяг роботи, - наголосили у «Полтаватеплоенерго».

Абонентський відділ - прийом показників приладів обліку гарячого водопостачання, питання по виставлених рахунках і якості послуг:

  • 050 457 4266
  • 050 457 4265
  • 050 457 4274

Інформація для юридичних осіб

Консультації щодо нарахувань, звірки взаєморозрахунків, прийому показників приладів обліку:

  • 050 810 1780

Питання з приводу укладання договорів:

  • 050 457 4272

Питання щодо якості послуг та контролю теплоспоживання:

  • 050 810 1189

Пломбування, розпломбування приладів обліку теплової енергії та гарячої води:

  • 050 457 4268

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Google
Теги: Полтаватеплоенерго графік роботи зміни довідник
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