Привіт, ГПВ: 18 травня у Кременчуці планують відключати світло

Сьогодні, 16:51 Переглядів: 964 Коментарів: 1

Завтра, 18 травня, у Кременчуці та на Полтавщині планують застосовувати графік погодинного відключення електроенергії, повідомили в «Полтаваобленерго». Інформація щодо тривалості перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК «Укренерго» лімітів електричної енергії.

Трохи раніше на їх офіційному сайті з’явилося повідомлення, що відключення — можливі.

«Можливе введення графіків погодинних відключень електроенергії на території Полтавської області та смт Власівка Кіровоградської області» — йдеться в повідомленні.

В АТ зазначили, що, за даними НЕК «Укренерго», з 16 травня 2023 року в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності. Основна причина — те, що енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних ударів росіян упродовж осені-весни, зупинені на ремонт. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому споживання в енергосистемі потрібно збалансувати з генерацією.

Нагадаємо, графік складається з 6 черг. Ознайомитися з ним можна за посиланням.

Слідкуйте за оголошеннями.