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Кременчук, Відключення світла

Привіт, ГПВ: 18 травня у Кременчуці планують відключати світло

Сьогодні, 16:51 Переглядів: 964 Коментарів: 1

В енергосистемі знизився доступний обсяг потужності, енергоблоки зупинені на ремонт

Завтра, 18 травня, у Кременчуці та на Полтавщині планують застосовувати графік погодинного відключення електроенергії, повідомили в  «Полтаваобленерго». Інформація щодо тривалості перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК «Укренерго» лімітів електричної енергії.

 

Трохи раніше на їх офіційному сайті з’явилося повідомлення, що відключення можливі. 

«Можливе введення графіків погодинних відключень електроенергії на території Полтавської області та смт Власівка Кіровоградської області» йдеться в повідомленні.

В АТ зазначили, що, за даними НЕК «Укренерго», з 16 травня 2023 року в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності. Основна причина те, що енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних ударів росіян упродовж осені-весни, зупинені на ремонт. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому споживання в енергосистемі потрібно збалансувати з генерацією.

Нагадаємо, графік складається з 6 черг. Ознайомитися з ним можна за посиланням.

Слідкуйте за оголошеннями.  

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: відключення електроенергії
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Коментарі: 1

407
gansit:
Сьогодні, 17:00

И надо прекратить продажи в ЕС,тогда легче будет и людям и энергосистеме.


9 0

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