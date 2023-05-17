Привіт, ГПВ: 18 травня у Кременчуці планують відключати світло

Завтра, 18 травня, у Кременчуці та на Полтавщині планують застосовувати графік погодинного відключення електроенергії, повідомили в «Полтаваобленерго». Інформація щодо тривалості перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК «Укренерго» лімітів електричної енергії.
Трохи раніше на їх офіційному сайті з’явилося повідомлення, що відключення — можливі.
В АТ зазначили, що, за даними НЕК «Укренерго», з 16 травня 2023 року в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності. Основна причина — те, що енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних ударів росіян упродовж осені-весни, зупинені на ремонт. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому споживання в енергосистемі потрібно збалансувати з генерацією.
Нагадаємо, графік складається з 6 черг. Ознайомитися з ним можна за посиланням.
Слідкуйте за оголошеннями.
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