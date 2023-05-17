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Кременчук, Спорт, Кременчук

Шахісти «Каїсси» виступили на зональній першості з бліцу та рапіду

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 142

 Вітаємо наших спортсменів

Минулого тижня відбулися зональні чемпіонати області з рапіду та бліцу. В обох турнірах «срібний» дубль зробив тренер клубу, кандидат у майстри спорту Тарас Дацюк, який не програв жодної партії з 8 у рапід-турнірі та з 9 у бліцтурнірі, що проходили за швейцарською системою. А найкращим в обох випадках став неодноразовий чемпіон міста, також к.м.с. Віктор Аміров, який випередив Тараса за меншою кількістю нічиїх.

- Засмученим був успіх юних представників клубу серед другорозрядників, адже шахісти боролися за призові місця не лише в загальному заліку, а й в окремих категоріях, де першим став Максим Ємець, а слідом за ним Олена Риндіна та Максим Полівко, - повідомив керівник шахово-шашкового клубу Каїсса Володимир Груздєв.

Також як і у тренера, «срібний» дубль був і у Софії Капациної серед дівчат, услід за Анною Здоровець з «Нафтохіміка». Також друге місце у Євгена Любченка, знову ж таки після Михайла Ходаковського з «Нафтохіміка». Призерами серед третіх та четвертих розрядів стали й спортсмени з Горішніх Плавнів - Ілля Іванов та Артем Єфимовський. Головною ж несподіванкою чемпіонату стало третє місце представника клубу Тимура Баграмяна, який уперше в місті не пропустив на п'єдестал наших першорозрядників.

- Прямо-таки медальний дощ посипався на «Каїссу» у бліцтурнірі, коли третім у загальному заліку став Артем Титянюк, другим і третім серед другорозрядників Андрій Риндін та Максим Ємець, та за ними слідом Андрій Карпов із «Нафтохіміка». Серед трьох розрядів у «тисках» між переможцем Микитою Богомазом і третім призером Денисом Петриком з «Каїсси» розташувався Володимир Рощенко. Знову ж таки серед 4-х розрядів найкращим став представник клубу Костя Жебко і серед дівчат третьої - Олена Риндіна, завоювавши свою другу медаль на цій першості, - додав Володимир Груздєв.

Тепер на юних спортсменів чекає серйозний іспит на чемпіонаті України, який вже наступного тижня стартує у Полтаві.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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